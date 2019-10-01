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3年前協助檢測南方澳大橋橋梁　健行科大：有部份鏽蝕

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▲▼南方澳跨海大橋崩塌，登船搜救。（圖／國防部提供）

▲南方澳跨海大橋崩塌。（圖／國防部提供）

記者崔至雲／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋今（1日）上午驚傳倒塌，造成重大災情。健行科技大學非破壞檢測研究中心曾受宜蘭縣政府委託在民國103年及105年進行橋梁檢測，外界好奇是否當初為檢測完全，健行科大表示105年檢測時就有發現部份鏽蝕。

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對於此意外，健行科技大學非破壞檢測研究中心教授陳明正表示，當年受委託之計畫，係協助進行檢測，並未負責維修。依據規定，該橋樑屬特殊橋樑，應每年進行檢測，但該研究中心並未參與105年之後的該橋樑檢測工作，無法確知橋樑最新的安全狀況，對於橋樑坍塌也表示遺憾。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌，登船搜救。（圖／記者宋良義攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌，搜救單位登船搜救。（圖／記者宋良義攝）

健行科大也回應，校方是在103年及105年進行橋樑檢測，但照理說橋樑每一年或兩年都要進行檢測，因此在健行科大檢測完後，應有其他單位進行檢測，「不清楚宜蘭縣政府為什麼提供舊的資料，這其實有點尷尬」，至於當年是否檢測到橋梁有狀況，校方指出，105年檢測時有部分鏽蝕，但細節的檢測結果都已經提供給宜蘭縣政府，學校是受託檢測單位，不宜直接公布檢測內容。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

針對南方澳跨港大橋，稍早建築技士也到場勘驗橋樑工程，目前初步判斷是橋梁上方第6條鋼索掉落，但是鋼索生鏽還是鬆脫，仍有待調查。交通部長林佳龍也在臉書上提到，依規定，20年以上橋梁應每4年檢修一次。南方澳大橋2016年由宜蘭縣府委託專業單位進行檢測，2018年10月，航港局針對檢測報告所以提的問題維修完畢，原預計2020進行下一次檢測。但也提醒，在尚未有詳細報告出來前，請外界先不急著妄下定論。

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