南方澳斷橋／林佳龍宣布「全台橋梁體檢」　以最快速度重蓋新橋

▲南方澳大橋坍塌，交通部長林佳龍宣布全台橋梁體檢。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事故，初判至少造成20多人受傷。交通部長林佳龍上午得知後也趕赴現場指揮調度，他也宣布，交通部將主導加強全國橋樑檢測，並依行政院長蘇貞昌指示，以最快速度興建新橋。

南方澳跨海大橋斷橋坍落，林佳龍持續在現場指揮調度，他表示，現階段任務以救災為優先，調查同步進行。針對南方澳漁港在港556艘漁船進出問題，已請港務公司儘速排除障礙物，今日清出40米寬、6米深航道，提供漁船進出。倘如困難，將於蘇澳港開放13、14碼頭商港區。

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林佳龍同時也宣布，交通部將主導加強全國橋梁檢測，並依蘇貞昌院長指示，以最快速度興建新橋。新橋的專案也會進行規劃，過渡期間解決通行工作上的通路。

▲林佳龍表示，交通部將主導加強全國橋梁檢測。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

至於南澳跨海大橋檢測紀錄，依規定，20年以上橋梁應每4年檢修一次，而南方澳大橋2016年由宜蘭縣府委託專業單位進行檢測，2018年10月，航港局針對檢測報告所提的問題維修完畢，原預計2020進行下一次檢測。

後續斷橋原因與究責部分，林佳龍表示，今天下午陸續有專業驗證單位進場，交通部已經成立專案小組，檢察官和運安會也著手調查。他也請外界先不急著妄下定論，一起來尊重權責機關的公正調查，若有任何疏失，交通部也一定會在釐清事實之後追究責任。

另外，據港務公司清查，港務公司橋梁定期檢測於103年及105年委託健行科大辦理，近年未曾委託所謂工程顧問公司辦理檢測或維修；健行科大105年的檢測報告，也並無提到鋼索鏽蝕情形。

針對有報導指，交通部2017年4月份公佈的資料顯示，「目前全台有188座危橋有安全疑慮，其中50座得拆掉重蓋」，交通部則回應，該案屬民國97年后豐大橋斷裂後，為能有效達到將縣市政府所轄老舊橋梁進行改善的目的，交通部97年依據各縣市政府提報待改善之橋梁，並經實地踏勘複檢及篩選橋梁名單後，成立「縣市政府老舊及受損橋梁整建計畫」，投入15億元進行188座橋梁修繕。其中50座橋梁改建、14座橋梁局部改建、27座橋梁補採補強方式及97座橋梁採維修方式改善，並已於97-98年執行完畢，該案所查188座橋梁並無南方澳大橋。

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