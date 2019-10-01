TVBS民調／大選倒數百日　蔡英文韓國瑜差距擴大！唯朱立倫能幫





▲高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020總統大選剩下約百日時間，根據最新民調，總統蔡英文支持度50％，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜則是38％，雙方差距為12個百分點；另外，據調查結果，若前新北市長朱立倫擔任韓國瑜的副手，與蔡英文的差距拉近到5個百分點。

《TVBS》最新民調指出，若2020大選是藍綠對決的情況，蔡英文支持度為50％，韓國瑜則減少至38％，與半個月前9月11日的調查相較，雙方差距再度擴大，由7個百分點增加為12個百分點。

在選民年齡層結構變化上，交叉分析顯示，20至29歲的民眾，蔡英文獲得75％的支持度，韓國瑜僅22％；30至39歲的民眾，蔡英文仍大幅領先，獲得65％的支持度，韓國瑜僅29％。

韓國瑜則在40至49歲、50至59歲的年齡層維持領先。40至49歲的民眾，支持韓國瑜比例略增為51%，支持蔡英文比例則減少8個百分至37%，雙方差距擴大至一成以上。

50至59歲的民眾，韓國瑜獲得57％的支持度，雖維持領先，但支持度下滑近一成，蔡英文則是48％。60歲以上的民眾，韓國瑜支持度也下滑7個百分點，至43％，蔡英文則是36％。

值得注意的是，該民調指出，若韓國瑜搭配朱立倫參選，與蔡英文對決，「韓朱配」支持度為44％，雖仍落後蔡英文的49％，但相較於韓國瑜單獨對決蔡英文時的38％，又提高6個百分點，差距也由12個百分點縮小為5個百分點。

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