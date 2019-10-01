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逐筆交易擬真平台今起舉行抽獎活動　填寫問卷加碼再抽星巴克

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▲上班族，小資女，職員，員工，打電腦，上班，求職，工作，勞資。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲ 台股盤中逐筆交易將於明（2020）年3月23日起正式實施。（示意圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

台股盤中全面逐筆交易即將於明（2020）年3月23日起實施，為讓投資人在制度上線前了解逐筆交易撮合方式、新式委託種類（如：市價單、立即成交否則取消﹝IOC﹞委託、全部成交否則取消﹝FOK﹞委託）及資訊揭示之頻率，證交所建置「逐筆交易擬真平台」，並從今（1）日起辦理擬真平台好禮週週抽活動，獎項包含摩斯、肯德基、CITY CAFE兌換券；此外，填寫問卷也可再抽星巴克大杯那提。

證交所表示，參與體真平台抽獎活動，首先須先於擬真活動網頁登錄證券交易帳號註冊；其次，在每個交易日的下午2:30至5:00時段，前往證券商擬真平台或交易所下單平台下單，只要完成3筆不同新式委託且成交，即可獲得一次抽獎機會，該週成交3筆新式委託之日數越多，中獎機率越高。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 擬真平台抽獎活動網頁。（圖／擷取自擬真平台活動網頁）

▲ 擬真平台抽獎活動網頁。（圖／擷取自擬真平台活動網頁

根據活動網頁資訊，此項抽獎活動期間為今年10月1日至12月31日止，總計14週、每週獎項不同。獎項包含摩斯漢堡兌換券、統一超商50元虛擬商品卡、肯德基套餐即享券，以及CITY CAFE虛擬提貨卡等。

另外，為提升投資人填寫逐筆交易擬真平台問卷的意願，證交所自2019年9月起辦理填寫問卷享星巴克大杯那提抽獎活動，每月將抽出1000名中獎人，詳細活動辦法可至逐筆交易擬真活動網頁查詢。

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