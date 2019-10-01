市面沒有7期車！「最高補助1.3萬」看得到吃不到？環署釋疑

▲環保署表示，明年起國內大廠就會陸續推出七期機車。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

環保署上月宣布明年起將祭出淘汰老舊機車補助辦法，只要民眾汰換1至4期機車，去換購電動機車或符合7期標準燃油機車，最高可獲補助5000元，加上財政部、交通部等補助最高可領到1萬3千元，但卻遭疑目前市面還沒有任何一款7期車，根本看得到吃不到。環署今（1日）回應，明年1月開始國內大廠會陸續推出。

環署表示，依據移動汙染源空氣汙染物排放標準規定，機車7期排放標準是在110年1月1日起才實施，經向國內機車製造廠查詢結果，目前國內三大燃油機車廠都已積極投入7期車輛生產前置作業。

請繼續往下閱讀...

環署進一步說明，其中光陽工業股份有限公司及三陽工業股份有限公司公司預計將在今年12月底前取得認證，明年1月就可上市銷售，另台灣山葉機車工業股份有限公司則預計於明年7月推出符合7期排放標準機車。因此明年起民眾即可視需求選購7期車輛，領取政府各項補助款。

環署表示，由於7期排放標準與第4期排放標準比較，標準加嚴約85%以上，對於降低空氣汙染也具有相當效果，因此規劃自明年起，擴大淘汰老舊機車（1～4期機車）換購電動機車或7期燃油機車，重型電動機車或7期燃油機車將有5000元、輕型電動機車則有3000元的補助，以加速老舊機車汰換，改善空氣品質。而相關補助辦法該署刻正研訂中，預訂於今年10月底前預告，11月底前公告，沒有外界質疑的看得到吃不到的情況。