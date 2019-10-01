中租企業先鋒投顧攜手資本集團　打造台灣專屬退休方案

▲中租企業旗下先鋒投顧，取得美國資本集團（Capital Group）總代理權於10月1日生效。（圖／先鋒投顧提供）

記者紀佳妘／台北報導

中租企業旗下先鋒投顧，因基金代理的專業表現，取得美國資本集團（Capital Group）總代理權於今（1）日生效，期許未來除了持續引進資本集團的獨特基金，也將資本集團的退休解決方案引入台灣。

先鋒投顧董事長黃正明表示，目前資本集團是全美最大多元策略管理公司，同時也獲美國退休計畫顧問票選為最佳目標日期退休方案，顯見其獨到之處，因此先鋒投顧與資本集團正積極研擬專為台灣人所需設計的退休解決方案。

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資本集團亞洲分銷首席營運官林丰偉（Jeremy Lim）表示，資本集團於1969年為了優化投資組合的管理，因應內部研究及比較基準，在當時沒有國際指數可供參考的情況下，創造了世界指數，也就是MSCI指數的創始者。從中發現，先鋒投顧為台灣投顧業首創基金電子交易平台，其後也不斷研發各種為投資人利益考量的交易方式，與資本集團精神不謀而合，因此開啟與先鋒投顧的合作。

先鋒投顧總經理陳俊傑表示，「員工擁有股份制度」、「多重基金經理制度」等制度，造就資本集團的成功要件，資本集團目前引進台灣的基金檔數有4檔股票型基金、4檔債券型基金、1檔平衡型基金，其中，資本集團全球機會高收益債券基金在今年競爭激烈的理柏台灣基金獎項中，拿下3年期環球高息債券基金獎，顯見操盤實力堅實。

此外，中美貿易衝突未解，資本集團投資總監Matt Reynolds認為，市場無需太過擔憂，因為美國多年來也不乏與不同國家或經濟體發生過類似的事件。儘管如今的投資情緒依然緊張，不過隨著美國聯準會再度降息，這將對全球股市帶來推動性作用，而低息環境的持續也將促使更多追求收益的投資者，把目光投放在新興市場債上。