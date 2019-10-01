首家上市專業隱形眼鏡製造商　晶碩光學投資桃園大溪廠動土

▲晶碩光學擴大投資桃園，舉行大溪廠動土。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「晶碩光學公司大溪廠房新建工程」1日舉行動土，出席典禮的副市長李憲明指出，美中貿易戰加速台商回流，桃園成為最大受惠者，晶碩光學擴大投資桃園，選擇在桃園大溪興建全新廠房與企業總部，第一期總投資金額將達新台幣75億元，預期增加超過1,000位就業人口，為桃園經濟注入活水。

▲晶碩光學是國內首家上市專業隱形眼鏡製造商。▼晶碩光學董事長童子賢(左)和副市長李憲明。（圖／市府提供）

李憲明說，晶碩光學於今（2019）年10月7日即將在台灣集中市場掛牌上市，成為國內第一家上市的專業隱形眼鏡製造商，市府將持續提升桃園整體投資環境，吸引國內外優質企業進駐，而截至今年9月中旬，經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」核准申請案件中，計有27家台商投資桃園，總金額新台幣1,586億元，約占目前台商回流總投資金額的四分之一，證明桃園整體投資環境優良，適合企業進駐及發展產業。

此外，市府積極設立投資服務中心，以專人、專案、單一窗口的方式，提供包括土地協尋、用地變更、建物興建、工商登記、人才招募及經營管理等階段之投資服務，竭誠歡迎企業投資桃園，提升產業競爭力。包括立法委員趙正宇、市府經發局副局長黃穗鵬、大溪區長陳嘉聰、和碩聯合暨晶碩光學董事長童子賢、景碩科技董事長暨晶碩光學副董事長郭明棟等均一同出席活動。