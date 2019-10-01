影／航母殺手！東風-100超音速反艦導彈　突防能力強

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸此次「國慶閱兵」有40%的武器裝備首度亮相，其中，有航母殺手稱號的超音速反艦導彈長劍-100（DF-100）也是第一次出現在世人眼前。據《央視》報導，長劍-100的速度快、射程遠、作戰半徑大，能快速突破敵人防空網，精確打擊敵方大型水面艦艇，還具備通訊指揮樞紐等高價值目標。

《新浪軍事》分析，長劍-100是中方根據長劍10的實用經驗，進行改進和升級，這款新型巡弋飛彈的列裝也使得火箭軍的戰略／戰役打擊能力更向前邁進一步。

▲長劍-100。（圖／翻攝CCTV+）

報導指出，長劍-10大幅採用隱形技術，降低導彈雷達截面積（RCS）。由於低空飛行時，雷達探測本來就不容易，新飛彈採用隱形技術，對方雷達將更難探測，突防能力顯著提高。

分析提到，為了打擊不同目標，新版巡弋飛彈配備模組化戰鬥部，便於更換不同戰鬥部，如高爆、子母和末敏彈等，「既能一車打擊不同目標，也能一車多彈打擊同一個目標，提高任務的靈活性。」

▲中國大陸十一閱兵 。（圖／路透社）

除了飛彈外，長劍-100的發射車也有提升。其飛彈佈置由第一代發射車的品字形改為一字形，能降低整車重心和高度，提高車輛機動性能和通過性能，越野力更好。另一方面，則是採用更先進的車輛綜合電子系統，讓資料能統一處理並綜合顯示，駕駛員也更能掌握車輛狀態。

此外，新版長劍也採用更先進的任務規劃系統，得以提前規劃巡弋飛彈航跡，避開對方防空系統攔截，精確打擊目標。最大的射程為2000至3000公里，飛行速度可達音速的3至4倍，能精確打擊地面目標或攻擊大型水面艦艇目標。

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