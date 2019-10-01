保險業App首創！南山人壽「直接串接」健保署資料庫　健康存摺一鍵調閱核保

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

南山人壽1日宣布，將推動「健康存摺」應用服務，提升核保流程的便利性。內容指出，南山保戶未來再向南山人壽投保時，若核保評估需要提供相關就診紀錄，可選擇透過「南山人壽行動智慧網」App直接串接健保署「健康存摺」，即可下載特定期間的就診資料並授權同意提供南山人壽進行核保作業，大幅簡化投保作業流程。

南山人壽表示，秉持「持續從客戶的角度思考」的服務精神，用同理心設想如何提供更創新、更優質的服務品質。南山人壽App成功與健保署的「健康存摺」資料庫直接串接，以「創新」的精神，大幅簡化投保作業流程，致力提供保戶便捷貼心的優質服務。

保戶未來再向南山人壽投保時，就能夠透過此服務加速投保、核保時效，同時加速整體流程效率，藉由APP串接使個資不落地的作法，也讓保戶更安心。

據了解，「健康存摺」系統於2014年在健保署官網上線，提供民眾查詢個人的就醫紀錄、手術、用藥、檢驗檢查等各項資料之線上服務，並入選「2019智慧城市創新應用獎——政府智慧治理組」智慧醫療獎項。

截至今年8月底，「健康存摺」登入及使用人數達142萬人，使用人次約為1581萬人次。為了擴大服務應用，健保署也於今年開放「軟體開發套件」（Software Development Kit, SDK）功能供第三方介接，共同創造健康資料的多元應用。南山人壽率先接洽申請，經過健保署審核通過後，與「南山人壽行動智慧網」App串聯成功，是保險業首次應用「健康存摺」於核保服務上。

南山人壽指出，此次首創將「健康存摺」應用於核保流程，當南山人壽既有保戶再次投保時，若經核保評估有需要請保戶提供就診紀錄，保戶即可選擇e化的管道，直接透過「南山人壽行動智慧網」App進入「健康存摺」，於授權同意之範圍內利用SDK串接功能直接提供就醫資料，縮短過去保戶必須跑醫院診所申請文件的冗長流程。

民眾若想要完成「健康存摺」的註冊及認證，現在也已開放能透過「手機快速認證方式」，完成健保卡註冊和行動裝置綁定，程序更為簡便，登錄之後，即可隨時掌握自己的健康資訊，管理自我健康。

南山人壽表示，此次雖然是透過App介接健保署建置的「健康存摺」，民眾對自身健康資料仍保有高度的自主權，可自行決定是否提供資料及提供資料的範圍，同時為保護個資，在提供前需經過嚴謹的身分認證程序，在傳遞資料前也會提醒民眾再次確認，而資料傳輸過程的安全性也受到高度保障，降低個資外洩風險，相較於民眾自行下載後再以電子郵件方式傳遞更加安全。

南山人壽的個資蒐集、處理及利用等作業，都依照現行法規辦理，「個資不落地」的作法，也讓保戶可以更放心。