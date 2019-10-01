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妻開車違規！夫「秒記帳2700」...安慰晚上吃壽司　高招驚呆網：她會更內疚

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▲妻開車違規！夫「記帳2700元」幫繳...安慰晚上吃壽司　網看傻高招：會更內疚（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO記帳罰單，捨不得鈔票要飛了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

一張交通罰單，換來神隊友暖舉！一名人夫傻眼表示，今（1）日老婆開車違規，崩潰打電話向他苦訴，原PO一邊安撫一邊記帳，痛心扛下2700元罰單，照片一曝光後，反引來眾多網友讚爆！

一名男網友在書《爆怨公社》哀號，今天稍早老婆突然打電話，委屈透露開車時，跟著前車一起紅燈迴轉，殊不知被警察攔下來，慘吃下一張違規罰單。原PO一聽臉冒三條線，自知錢包的小朋友要飛走了，同時拚命安慰愛妻「人沒事就好…沒事的沒事的，錢能夠解決的都不是問題」、「今晚不要煮好了，晚上帶妳去吃藏壽司」、「開慢一點啊～下次（給我）注意一點就好了呀」。

請繼續往下閱讀...

好不容易老婆情緒才和緩下來，原PO卻一秒變苦主，只能在心裡碎念，「再安慰下去我感覺我都發出聖光了！」一邊再開啟記帳App，痛心輸入2700元的罰單支出明細。最後原PO更附上一張老婆視角照片，呼籲臉友們「鄉親哪～養成良好的記帳習慣，以及遵守交通規則，是很重要滴！」

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▲妻開車違規！夫「記帳2700元」幫繳...安慰晚上吃壽司　網看傻高招：會更內疚（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友笑稱，原PO手段太高招！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

超悲催的文章一貼出後，掀起一大票網友狂笑，「大讚，因為2700元最起碼是一個禮拜的買菜錢，她一定更內疚」、「瞬間覺得我上週收到的超速罰單，罰$1200真的該偷笑了，花錢消災」、「所以以後想吃藏壽司就開單？」、「另類的樂透」、「現場開還要記點，小心滿六點啊」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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