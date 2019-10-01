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站長自己用全新的！北捷頂溪被爆廁所衛生紙沒用完…「回收重捲」給乘客擦

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▲▼ 台北市議員徐立信。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員徐立信。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員徐立信1日在議會質詢北捷時爆料，有捷運頂溪站員工指控，站長要員工將剩下的衛生紙集中，重新捲成一捲大的，並且給旅客使用，甚至傳出有民眾反應發炎，且「其它捷運站好像也是這樣」。對此，北捷總經理顏邦傑回應，剩下一點就要拿出來換，且一定是全新的給旅客，承諾會在20天內徹查了解此事。

徐立信先是播放一段影片，一名自稱是頂溪站員工的人爆料，站長在白板上公告，要員工將剩下一點點的衛生紙全部集中，再捲成一捲大的，重複給旅客使用，「我們自己也覺得這樣的動作很不衛生，因為這樣可能會有污染…」且還傳出民眾反應有發炎的情況，但他們也不敢去張揚，且站長還說「其它捷運站好像也是這樣」。

▲▼徐立信說，北捷頂溪站員工爆料，站長要他們把剩餘衛生紙回收捲成新的，給旅客使用。（圖／記者楊亞璇攝）

▲徐立信說，北捷頂溪站員工爆料，站長要他們把剩餘衛生紙回收捲成新的，給旅客使用。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

徐立信也張貼一張圖片，是站長在白板上寫的字，上面寫著「即日起，職員區、保全、清潔的衛生紙用全新的，廁所收下來的，會處理好再還給旅客用。如此較安全、較衛生，也請大家協助，勿浪費，謝謝。」

徐立信說，捷運站的旅客不只有雙北民眾，是全台，甚至還有外國旅客，大家都會使用捷運站廁所，廁所衛生紙為什麼要剩下一點點的時候，把它們都回收、捲成新的呢？而且站長還是完整的衛生紙，新的自己用，其它還給旅客？捷運站廁所衛生紙會用在身體什麼部位？可以這樣請清潔工用手把衛生紙捲出來，再捲成一捲嗎？

▲▼徐立信說，北捷頂溪站員工爆料，站長要他們把剩餘衛生紙回收捲成新的，給旅客使用。（圖／記者楊亞璇攝）

針對這樣會不會有腸病毒，或是感染的問題？北市府疾病管制科長余燦華表示，就這個案例來說，一般建議清潔作業的時候，還是要遵循手部衛生，那清潔人員遵循清潔作業時，還是要洗手跟戴手套，用適當工具清潔，清潔跟消毒後，才可以去碰觸乾淨的物品，這是清潔作業的原則；腸病毒的部分，要看它的傳播途徑，但就傳播途徑來看，如果碰觸到污染，的確有這樣的風險。

顏邦傑則回應，他們會去了解這位站長的行為，因為這樣是不對的，也違反規定，承諾會在20天內好好檢視整個衛生作業。

對此，臺北捷運公司表示，為提供舒適乾淨如廁環境境，捷運車站廁間均設有衛生紙提供旅客使用。依照現行衛生紙管理作業，清潔人員均定時進行廁所巡查、檢視及清理，當衛生紙厚度剩餘約2公分時即更換1捲新衛生紙，避免因衛生紙用罄造成旅客不便。另為有效利用剩餘之衛生紙，清潔人員會將大捲筒剩餘衛生紙直接取下，供工作人員擦拭穢物使用。

北捷公司回應，捷運車站廁所清潔均訂有SOP，該名清潔員所稱內容純屬個案，絕非公司規定的標準作業流程，已立即加強查證，如有屬實，將依規定懲處，絕不寬貸。

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