國際液化石油氣上漲中油吸收　十月家用桶裝瓦斯凍漲

▲台灣中油今（1）日宣佈，自2日凌晨零時起，家用桶裝瓦斯等本月價格不調漲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油公司今（1）日宣佈，國際液化石油氣合約價 CP較上月大幅上漲，每公斤應調漲新台幣2.9元，為照顧民生及避免對物價造成衝擊，家用桶裝瓦斯等本月價格不調漲。

台灣中油表示，十月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調漲；國內天然氣價格則平均調降3.79%。

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台灣中油表示，液化石油氣價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，隨國際價格變動有漲有跌。近期國際液化石油氣價格，因受中東地緣政治之影響，108年10月國際液化石油氣合約價 CP較上（9）月大幅上漲，依液化石油氣計價公式計價結果，液化石油氣每公斤應調漲新台幣2.9元。

惟為照顧民生及避免對物價造成衝擊，本月價格不調漲，未調足之每公斤新台幣2.9元，由台灣中油暫時吸收，將於日後跌價時回補。各項液化石油氣產品價格請詳參台灣中油全球資訊網公告之液化石油氣牌價表。

另外，有關天然氣部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，國內天然氣價格自108年10月2日起平均調降3.79%，其中公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調降0.41元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約12.30至18.45元。各用戶別天然氣產品價格請詳參中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。