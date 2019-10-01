不封了！想去印尼科莫多島「先付3萬會費」　高價守護科摩多龍

▲科摩多龍是世上體型最大的蜥蜴。（圖／CFP）

記者丁維瑀／綜合報導

印尼科莫多島（Komodo）一直以來是「科摩多龍」的家園，為了保護棲息地，當局原本7月公告，該島將於明年1月關閉。不過，當局日前撤回這個決定，未來則有機會採取「會員制」，旅客若是想進入，可能得支付1000美元（約台幣3.1萬元）會費。

《英國廣播公司》（BBC）報導，2018年，約有17萬人訪問科莫多島，高於2008年的4.4萬人。當局7月表示，必須關閉科莫多島，避免旅客干擾科摩多龍交配與孵化過程，預計封島1年後再開放；然而，政策於日前突然改變。

事實上，東努沙登加拉省省長維克托（Viktor Bungtilu Laiskodat）當時就有意推行特別制度，「人們必須成為會員並支付1000美元進入，我認為很便宜。」環境部與當地政府9月30日同意，不會關閉科莫多島，但預計推出費用1000美元的會員制；至於目前旅客要進入島的費用，則大約為10美元（約台幣310元）。

當局將加強保育科摩多龍，在島上的2000位居民也被允許留下來。印尼安塔拉新聞通訊社（Antara）指出，會有兩種級別的會員，高級會員可以參觀科莫多島；至於普通級別，則能拜訪科莫多國家公園其他同樣有著科摩多龍的島嶼。

維克托發言人賈拉穆（Marius Jelamu）說明，細項仍在制定中，「島上社區的發展會受到限制，以免村莊變得太大會威脅到保育工作，村裡也會有更多教育計畫，確保社區充分參與保育。」他還補充，將會更嚴格監管遊輪的活動。

科摩多龍又稱為科摩多巨蜥，能長到3米，是世上體型最大的蜥蜴，擁有銳利牙齒並能分泌毒液，約有1700隻生活在科莫多島，另有1000多隻則棲息於林卡島（Rinca）。

科莫多國家公園包括3個較大的島嶼以及其他小島，致力保護科摩多龍，被聯合國教科文組織列為世界遺產。