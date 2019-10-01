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嘉義店、新莊店也要開加油站了！好市多台灣新總經理出爐由趙建華接任

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▲▼好市多內湖店 。（圖／記者張一中攝）

▲好市多目前在台灣有13家分店，並將於北台中再開一家。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

深受台灣人喜愛的會員制美商倉儲量販Costco好市多，宣佈委任營運部副總經理趙建華為台灣新任總經理。他從1996年就加入好市多，已累積23年經驗，更曾在2001年當高雄店長時幫助該店轉虧為盈，並到2006年時讓內湖店業績直衝，成為全台好市多店王。

好市多台灣新任總經理趙建華，於好市多在台創立之初就加入。對於接下新任務，他表示：「我很興奮也很榮幸接受這次帶領台灣的任務，和總裁一樣我也是籃球員出身，從球場轉戰職場有著一致運動員精神的想法，我會努力發揮Costco的宗旨，持續為會員提供高品質合理價格的商品及服務，將商場轉換成一個創造價值的賽局。」

趙建華接著表示，好市多台灣第14家分店將落腳北台中，除了看好大台中區的消費能力以及人口成長快速外， 希望可深化市場，帶動周邊地區發展，最重要的是可分散台中店的龐大消費人潮，提升賣場的購物品質。目前也正積極規畫嘉義店和新莊店的加油站，提供會員盡可能優惠的油價，讓會員除了採買新鮮食材及日常用品，還可以順便加油。

▲好市多加油站被網友認為地點偏僻，不值得大老遠專程跑去加油。（圖／記者楊熾興攝）

而好市多亞洲區總裁張嗣漢則表示，「我從1987年回台灣參加麥當勞籃球隊而認識趙建華，從他認真練球以及在球場比賽的積極態度，我便了解他在任何位置都能做到最好，屢創佳績的事實也證明他是一位優秀的領導者，從他在2001年當高雄店長時幫助高雄店由虧轉盈；到2006年讓內湖店業績直衝，成為全台好市多店王，而現在很多優秀的店長及高階主管都是他一手帶出來的專業經理人。所以我有信心，未來他將帶領台灣團隊，實現更多可能！」

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