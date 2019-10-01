台中2聯結車追撞「車頭削掉」！　還同屬一家公司

▲台中市清水區中清路上午11時許，發生聯結車追撞意外，2車同屬OOCL公司。（圖／清水警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區中清路9段，1日近午時發生一起聯結車追撞意外。32歲董姓聯結車駕駛疑似因煞車失靈，失控撞向前方另一台聯結車，猛烈撞擊力道造成車頭毀損嚴重，2車屬同一家公司，董男受傷送醫治療幸無大礙，經酒測後並無酒駕，詳細肇事原因正釐清調查中。

警方表示，上午11時26分許，董男駕駛聯結車運載貨物前往碼頭，途經中清路9段時，疑因煞車失靈，追撞前方蔡男駕駛的聯結車，董男因受到衝擊，頭部有輕微擦傷，而董男所駕駛的聯結車頭幾乎被前方車輛削去，對雙方進行酒精濃度測試，2人均無酒精反應。

而董男、蔡男駕駛的聯結車都係屬OOCL（東方海外貨櫃航運公司），為一家香港貨櫃航運與物流服務公司，警方初步研判煞車失靈，車禍後清水警分局迅速到場處理，目前已將事故現場排除完畢，迅速恢復交通順暢，肇事原因正調查釐清中。

▲▼衝擊力道強烈，董男所駕駛的聯結車頭幾乎全毀。

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