2港警遇襲頭破血流！　向天空鳴「2槍實彈」示警

▲開槍的警員頭破血流。（圖／Pakkin Leung拍攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（1）日正逢中共建政70週年，香港示威者再度發起多區集會，下午3點40時於窩打老道及彌敦道交界，與警方爆發激戰，期間有2名警員舉槍指向示威者，並向空鳴2槍實彈示警，現場形勢緊張，有3名警員受傷。

▲遊行現場 。（圖／記者黃彥傑攝）

據《香港01》報導，警方早前反對民陣於今日（1日）舉辦的遊行，不過網上有人號召發發起「六區開花」遊行，新界3區同時遊行。有抗議民眾在銅鑼灣Sogo外、深水埗、黃大仙等處大灑冥幣，高喊「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「光復香港，時代革命」等口號。

▲港島的示威者與警方發生衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

九龍的示威中，警民爆發激烈衝突。示威者用雜物堵屯門公路，並設置路障、投擲雜物及縱火等，立法會議員何君堯辦事處也被破壞；沙田防暴員警舉橙及黑旗後，在源禾路發射催淚彈，之後又發射第二輪催淚彈，連發6下，示威者傘陣守備。

約至下午4點，黃大仙龍翔道有示威者中警方施放的催淚彈，眼部流血，另外2人胸部中催淚彈，需要別人抬走。油麻地則傳出衝鋒車軍裝警開真槍，現場消息指共向天開兩槍，員警被打至見血。