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區長和議員傳喜訊　桃園蘆竹和八德兩區長交接

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▲蘆竹區長宣誓就職暨交接典禮

▲蘆竹卸任區長邱瑞朝（左）和區內市議員張桂綿傳喜訊而異動。（圖／蘆竹區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區長邱瑞朝和區內國民黨籍的市議員張桂綿，兩人將在11月結婚，市長鄭文燦為避免落入「行政不中立」質疑，將邱瑞朝區長和八德區長蔡志揚互調，1日舉行蘆竹區長宣誓就職暨交接典禮，包括市議員張桂綿、褚春來、郭麗華、市府民政局長湯蕙禎均一同出席活動。▲蘆竹區長宣誓就職暨交接典禮

▲鄭文燦主持「蘆竹區新任區長宣誓就職暨交接典禮」。（圖／蘆竹區所提供）

鄭文燦於出席「桃園市蘆竹區新任區長宣誓就職暨交接典禮」時表示，蘆竹及八德都是桃園新興發展地區，人口成長快速，包括建設及文化等各方面需求日增，為了促進區公所的人才及業務交流，原蘆竹區長邱瑞朝調任八德區公所，原八德區長蔡志揚調任蘆竹區公所，透過兩位區長互調，讓彼此的發展經驗交流，也期勉兩位區長發揮所長，順利推動各項建設。

鄭文燦說，區公所是二級機關，但身處服務市民第一線的區長卻猶如小市長，扮演重要的角色。新任八德區長邱瑞朝勇於任事、勤走基層，是一位沉穩、親切的區長，深獲鄉親的信賴與肯定；新任蘆竹區長蔡志揚則曾任桃園市立圖書館館長，工作態度積極進取，在圖書館館長任內規劃推動包括圖書館龍潭分館新建工程及桃園市立圖書館總館等建設，調任蘆竹區長後也將積極發展蘆竹各項建設及文化活動。

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