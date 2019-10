下車吃個午飯　他驚悚目睹吉普車遭「4萬蜜蜂」恐怖覆蓋　

▲澳洲近來發生多起蜜蜂佔據愛車的「蟲蟲危機」。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲阿得雷德市(Adelaide)街頭近來突然出現大量蜜蜂,一名車主將吉普車停在大賣場外,購物回來卻目睹上萬隻蜜蜂覆蓋在車上的驚悚景象,而同樣的情況也發生在另一名車主身上,引發民眾恐慌。專家則分析,原因很有可能與「春天來了」有關。

這起事件發生在上月25日上午11時,車主前往當地威斯特菲爾德馬里恩購物中心(Westfield Marion Shopping Centre)購物,返回時卻發現黑色吉普車慘遭2至4萬隻蜜蜂覆蓋,嚇得他趕緊找養蜂專家幫忙,「這實在太瘋狂了,我根本沒想到,只是來這吃個午飯,突然車子就被蜜蜂攻佔了。」

從現場圖片可看到,密密麻麻的蜜蜂完全覆蓋住車子後車窗與車廂,專家湯普森(Andrew Thompson)先撤下女王蜂後,花費了好一番功夫才總算順利移除其餘蜜蜂,由於景象太恐怖,他進行清除工作時,警方還幫忙將案發現場周圍的區域進行封鎖。

巧合的是,同樣的情況24日也發生在一輛停在克里斯蒂海灘(Christies Beach)的黃色轎車上。南澳大利亞養蜂家協會主席肯尼特(Josh Kennett)認為,蜜蜂之所以覆蓋在黃色車上,很有可能是被車子的顏色吸引,「牠們似乎很喜歡依附在淺色的物體上」,並且因為春天快來了,蜜蜂們才會積極尋找地點,想為女王蜂築巢。



