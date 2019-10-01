員工辦公室見「小男飄在哭」　同事得知崩潰爆哭...真相惹鼻酸

▲ 原PO在辦公室看到小男孩在哭 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

這位同事一定很想念孩子吧！一名女網友日前在辦公室看到一名小男孩在哭，隨後發現男孩其實是其他人看不見的鬼魂，和同事們分享後，其中一人卻突然大哭了起來，原因也讓網友們心疼鼻酸了。

一名女網友在臉書「靈異公社」中分享先前看到「小男飄」的故事，她表示某日上班時，在辦公室看到一名小男孩在哭，她原以為是店裡客人，就拿了衛生紙走過去，但下秒卻突然想到，此處是只有員工能進入的辦公室，一般人是被禁止進入的。

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原PO表示，小男孩隨後就在她的眼前消失了，她才明白對方不是人。隨後有幾位同事剛好走進來，看到她蹲在地上，就開口問了幾句；常看到靈界朋友的原PO已經習以為常，就一派輕鬆地告訴大家「沒事，看到小男飄而已。」

沒想到這時其中一位女同事卻開始崩潰大哭，原PO以為對方是因為膽子小嚇到了，不料事後她才知道，原來同事前幾天不小心流產失去孩子了。雖然原PO無法確切證明哭泣的男孩就是同事無緣的孩子，但同事情緒敏感，忍不住聯想到這裡，應該也算是正常反應。

▲原來同事前陣子流產了。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們紛紛表示，「好神奇啊」、「這情況，會去拜祖先的神主牌，告知祖先代為照顧這小朋友，等下次懷孕讓祂回來」、「你回答得好淡定」、「加油，再努力懷回來喔」。

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