南方澳大橋崩塌釀6死　費鴻泰問蘇貞昌：這3年來到底修了什麼？

▲立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，釀6死6重傷4輕傷，有專家質疑橋面與吊索接縫處鏽蝕、橋墩鋼筋混凝土遭海水沖蝕等恐是坍塌原因。國民黨立委費鴻泰質疑，蔡政府執政三年多所做的維修，都不是檢修的範圍，根本打了交通部的臉，行政院長蘇貞昌則強調，目前專家說法都屬推測，並承諾會查明真相。

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前至少造成6人重傷、4人輕傷，而原先還有至少6人受困船內，搜救人員在經過近7小時的搜救，終於在下午4時06分許發現受困漁工，但不幸已成冰冷遺體。

費鴻泰下午在立法院質詢時詢問，南方澳跨海大橋近三年來的檢測、維修紀錄有哪些，交通部次長王國材回應，105年4月份做橋樑檢測，106、107年都有根據檢測結果進行維修，預計109年會再進行每四年一次的檢修。

然而，費鴻泰表示，專家推測兩個可能，包括橋面與吊索接縫處鏽蝕、橋墩鋼筋混凝土遭海水沖蝕等，都不在次長所說的維修項目，顯然專家的看法跟實際做的是不同的，打了交通部的臉。

費鴻泰繼續追問，三年多來蔡政府執政，究竟檢測了什麼、維修了什麼，當然現在還在救災不要說是誰的責任，但大家都很關心，尤其台北市高架橋這麼多，又重疊好幾層，交通部督導的包括省道、國道等，是否有落實檢測維修，甚至可能要打掉重建。

蘇貞昌則表示，讓人民能安心出們回家是應該的，但相關公共工程都要有專家檢測，才剛發生事故，專家說法也是推估，還要再查明。

▼立法院院會蘇貞昌施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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