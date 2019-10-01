香港10.1屯門衝突！示威者「擲腐蝕液體」...警員、記者被濺中灼傷

▲香港10.1示威遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

民間人權陣線聯盟（民陣）原定今（1）日舉行遊行，但卻遭警方發出反對通知書，隨後又上訴失敗而取消，不過，今日仍有網民發起「六區開花」，據悉，有市民在下午1時開始聚集於屯門一帶，期間爆發衝突，有示威者直接投擲腐蝕液體，造成多名警員及記者被濺中而灼傷。

綜合港媒報導，百名示威者響應「六區開花」，於下午1時聚集於屯門大會堂一帶，直到2時便將白色水馬拉到大會堂前，試圖阻塞出口。隨後，防暴警員突然衝出，並作出驅趕動作，多次施放胡椒噴劑，期間甚至還上前捉拿市民，至少有10人已被制服。

據了解，防暴警員在驅趕的過程中狀況混亂，期間有示威者投擲腐蝕液體，造成警員及至少5名記者被濺中，需送院治理。香港警察下午3點多在臉書上貼出多張相片並指出，有多名警員及記者被灼傷，嚴厲譴責有關行為。

▲▼警員被腐蝕液體濺中。（圖／翻攝臉書「香港警察 Hong Kong Police」）

此外，屯門大會堂一帶示威者不斷向防暴警丟雜物，隨後超過20名防暴警帶着被捕的人，緩緩退回大會堂旁邊，甚至一度被示威者包圍，據悉，有示威者最少搶回被拘捕的一名少女，而防暴隨後後也退入大會堂內。

對此，警方表示，大批暴力示威者於屯門大會堂外破壞公物、投擲雜物及設置路障，又襲擊現場警務人員，警方將會使用相應武力驅散示威者，警告示威者立即停止違法行為及離開現場。