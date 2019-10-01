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面對韓民調落後　曾永權：22縣市競選幹部都有勝選決心

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記者沈繼昌／桃園報導

國民黨副主席曾永權1日拜會桃園市議會國民黨團，針對韓國瑜民調落後，曾永權指出，民調我們尊重，也會作參考，我認為候選人現在充滿信心，戰鬥力很強，22縣市競選幹部大家都有勝選的決心；目前競選主軸定調為總統與立委聯合競選，也希望所有黨籍議員全力以赴，拉抬總統候選人與六位桃園立委提名人全力打贏這次選舉。

▲國民黨副主席曾永權1日拜會桃園市議會，競選主軸定調為總統立委聯合競選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨副主席曾永權1日拜會桃園市議會，競選主軸定調為總統立委聯合競選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曾永權1日下午走訪桃園市議會國民黨黨團，由黨籍議長邱奕勝、書記長梁維超等人出面迎接，身兼韓國瑜競選總部總幹事的曾永權受訪時表示，今天南下召開桃園市競選幹部工作會議，主要是整合黨的輔選系統、地方組織與運作多時的韓國瑜辦公室系統整合，讓競選總部架構更為周延以增強戰力。

其次是把這次競選主軸定調為總統與立委聯合競選，第三則是22縣市所有布局都已完成，目前已進入橫向連繫，今天到桃園向議長請益懇託，希望桃園各級輔選幹部全力打贏這次勝選。

▲國民黨副主席曾永權受訪時強調，韓民調雖落後，但22縣市競選幹部都有勝選的決心。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨副主席曾永權受訪時強調，韓民調雖落後，但22縣市競選幹部都有勝選的決心。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問，韓最近在桃園的行程是否已排出來？曾永權解釋，韓的行程緊鑼密鼓，同時也會加強向各縣市懇託，目前還是會排進，也在討論中。

對於韓的民調目前落後，國民黨中央怎麼看？曾永權認為，民調我們會尊重， 也會拿來做參考，我們都知道，民調會受各方面影響，總之我認為現在候選人充滿信心，戰鬥力很強，22縣市競選幹部大家都有勝選的決心。

曾永權強調，韓市長正在高雄市議會開議期間，等議程結束後離選舉只剩不到一個月的時間，他會利用非市政時間全力衝刺總統競選。

議長邱奕勝說，桃園競選總部架構基本已經擬定完成也已送黨中央，希望讓中央瞭解全市十三區競選架構，桃園市議會也在書記長梁為超帶領下，所有黨籍議員全力以赴幫忙總統候選人韓國瑜與六位提名候選人打贏這場選舉。

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