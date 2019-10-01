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九月火力電廠減發電量年增5.5倍　台電：擴大降載說到做到

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▲台電擴大燃煤機組降載量，九月降載量為去年同期5.5倍，其中興達降載更為去年83.5倍。圖為興達電廠。（圖／台電提供）

▲台電擴大燃煤機組降載量，九月降載量為去年同期5.5倍，其中興達降載更為去年83.5倍。圖為興達電廠。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

空污季來臨，火力電廠降載幅度持續擴大。台電公司今（1）日表示，9月全月減發度數達9.02億度，為去年同期的5.5倍，在供電無虞條件下，台電願意因應空品狀況擴大降載幅度。

為兼顧穩定供電與友善環境，台電旗下台中電廠9月減發度數為去年同期的5.4倍，興達更是去年的83.5倍。除了源頭控管的降載外，台電也全力推動端末各種排放管制，減排已見成效。

請繼續往下閱讀...

台電說明，台電公司自106年11月起配合空品預警實施降載制度，截至今年9月底共降載1827次，減發114.92億度。今年入夏以來供電情勢轉趨穩定，6至9月夏季用電尖峰期間，去（107）年僅27天供電燈號為象徵供電充裕的綠燈，今年則有120天。

▲台電擴大燃煤電廠降載，台中電廠降載量為去年5.4倍。圖為台中電廠。（圖／台電提供）

▲台電擴大燃煤電廠降載，台中電廠降載量為去年5.4倍。圖為台中電廠。（圖／台電提供）

在供電充裕的條件下，台電進一步思索如何為改善空品貢獻更多心力，決定擴大降載幅度。除了持續推動降載外，9月起更納入首次推行的環保停機制度，空品不良時期燃煤機組盡可能減燒。總計去年9月全月，火力電廠降載28次，減發1.63億度，今年9月全月降載99次（含環保停機），減發9.02億度，為去年的5.5倍。

台電指出，降載增幅最大的是興達電廠。去年9月全月，興達電廠降載4次，減發285萬度。今年9月共計17天內降載44次（含環保停機），減發2.39億度，為去年的83.5倍。其中26日起降載量達125萬瓩，佔全廠總裝置容量一半以上。28日當天更創紀錄單日降載5次，降載量130萬瓩，為興達電廠自2017年11月施行降載制度以來最高。

台電強調，台中電廠自106年起精進環保改善作為，採取短、中、長期措施，源頭降載與端末排放管控併行。短期於空品不良期間進行降載。中期計劃是在113年前投入超過413億元，執行既有空污防制設備改善升級，並興建2座室內煤倉降低揚塵。

另外，為長期落實減煤增氣，台電興建兩部燃氣機組，第1部機組預計113年商轉。呼籲各界支持推動既能兼顧穩供，又能達成減排的空品改善措施。

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