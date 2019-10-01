貿易戰致外資買超亞股力道減緩　上周僅台、陸與印度股市獲加碼

▲ 上週外資對亞股賣多買少，僅對印度、大陸、台灣股市買超。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易摩擦與關稅戰短期落幕機會低，全球貿易量與製造業的表現與前景受到影響，加上市場預期經濟成長放緩，也影響國際資金對亞股的態度。根據統計，上周外資對亞股賣多買少，僅印度、大陸、台灣股市維持吸金姿態。

根據摩根投信統計，印度股市單周吸金17.68億美元（約新台幣548.8億），不僅為上周亞股最吸金市場，亦創下今年以來最大單周買超紀錄。陸股雖然連7周獲資金淨流入，上周再進帳6.36億美元資金買超，惟買超金額相較過去幾周大幅減少，台股也有小幅吸金。而亞洲其它市場股市皆承受相當賣壓，其中，印尼股市已經連11周遭外資賣超，失血最為慘重。

不過統計今年迄今，外資對亞股仍買多賣少，以中國大陸、印度、印尼為首，其中以陸股表現最為出色，年迄今已累計269.88億美元買超，印度股市也累計82.03億美元買超，而印尼股市以36.61億美元買超位居第三。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，根據9月份經理人調查顯示，有38%的經理人認為中美貿易紛爭將成為新常態，短期落幕機會低，導致上周外資對亞股買超力道收手。

富蘭克林投信指出，美國總統川普面臨彈劾危機、對於美中貿易情勢發展的評論反覆，消息面錯綜壓抑新興亞股走跌；過去一週外資於多數亞股市場賣超，然印度股市獲外資大幅買超原因，主要受惠於企業降稅利多。

林雅慧建議，在中美貿易衝突和區域性政治雜音干擾下，市場波動加劇，投資人應以多元的資產配置來因應，看好最直接受惠政策的消費升級題材類股和長期結構性改革的產業優化類別。