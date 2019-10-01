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盤子上「尿布千層派佐餐具」噁爆！店員妹傻眼：我們有廁所　網一看全怒了

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▲盤子上「尿布千層派」緊貼餐具！店員妹傻眼：我們有廁所　網一看全怒。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲竟然放在盤子裡。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女店員今天上班時，發現有組客人用完餐，竟將小孩換下的尿布，直接丟棄在餐盤上，還緊貼著餐具，讓她不禁燃起怒火，直呼「已經不是第一次發生了」，而大票網友也紛紛撻伐，「超沒水準」、「噁心死了，那戶人家是甲賽嗎」。

女店員在「爆廢公社二館」po出誇張一幕，表示「哈囉，有事嗎？可以麻煩在餐廳裡幫小孩換尿布的人，注意一下公德心及衛生嗎？丟沙發上、丟廁所、丟桌上，是在......？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

從照片中可見，在一片餐盤散亂的桌上，其中一個白色盤子裡，竟然出現使用過的尿布，同時鐵叉還被壓在底下，讓人光看就反胃。女店員無奈地說，他們餐廳明明有廁所，廁所裡甚至貼心設置尿布台，況且台子旁邊就是垃圾桶，讓人十分不解，不知那位家長到底是存什麼樣的心態，還是懶得走那幾步路。

▲▼服務生,非典型就業,服務業,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲服務業什麼奇葩事都遇得到。（圖／記者李毓康攝）

誇張行徑被網友們罵翻，「這種水準真的很Low」、「為什麼不拿去廁所丟」、「以前打工常遇到這種人，放地上就算了，放桌上、餐盤是腦子進水嗎」、「這個太誇張了，我都會帶走不然就拿去廁所，怎麼有人會這樣大喇喇的放在餐盤上，超傻眼」、「這太缺德了，不怕報應喔，祝恐龍家長餐餐吃到別人家放過尿布的盤子」、「天啊，這樣我會有陰影」。

還有許多人忍不住嘲諷道，「那是他們的飯後甜點，還沒吃完而已」、「別生氣！您可能誤會了，這是他們吃剩的啦」、「那是割包，你誤會了 他們還沒吃完」。

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