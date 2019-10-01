▲電動自行車未戴帽開罰，屏東縣警方10月大執法取締 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣墾丁等觀光地區，吸引許多遊客前來旅遊，並租用電動自行車代步，立法院修法通過，並在1日起執行，未戴安全帽將處罰300元；經行人穿越道不禮讓視覺功能障礙者通行，則處最高1200元。其中未戴安全帽部分，警政署本月將全國同步大執法加強取締勤務，以確保交通安全。



立法院於2019年5月22日修正公布「道路交通管理處罰條例」第72條第2項、第72條之1及第73條第4項等條文，並於今天正式施行。針對列在「慢車」章節電動自行車增列處罰規定，其中未經核准違法改裝者，所有人最高罰5400元、行駛超過時速25公里者，駕駛人最高罰1800元罰緩，未戴安全帽則處罰300元。另經過行人穿越道不禮讓視覺功能障礙者通行，則處最高1200元。

國內每年電動自行車以往分類屬分類上屬慢車，駕駛人無年齡限制、不用考照即可上路，使用輕巧方便，成為上班上課的最佳代步工具，其銷售數量及使用族群日益增加，但卻有部分業者擅自違法改裝或調高車速，導致事故頻傳，嚴重危及用路人生命安全。

警方說，依照「道路交通安全規則」第115條之2規定，騎乘電動自行車應配戴安全帽，但以往卻無相關罰則，為保障駕駛人安全，新增「道路交通管理處罰條例」第73條第4項，未戴安全帽者處罰300元罰緩。

屏東縣警局長葉明潭呼籲，為維護交通行車秩序及用路人生命安全，請民眾務必守法不要違規，警政署從今天起到本月31日全國同步執行違反電動自行車處罰新規定大執法，針對易發生電動自行車肇事及違規熱點、路線及族群，加強宣導及取締，期能有效防制事故。