颱風天找工作反丟錢包　蘆洲警「返鄉川資」助衰男返家

▲蘆洲警方以返鄉川資幫助丟失錢包的男子返回住家。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男子9月30日前往蘆洲找工作，沒想到工作每找著又遺失了自己的錢包，讓他連回家都沒辦法，遂向集賢派出所員警詢問是否有民眾拾獲錢包，警員得知陳男慘況後，先是提供餐飲給陳男果腹，再透過新北市政府返鄉川資幫助，提供新台幣100元並指引陳男前往搭乘捷運返回住處，陳男對員警的熱心協助感激不已。

集賢所警員陳竑文於當日晚間7時許時許遇陳男至派出所，詢問是否有人拾獲他遺失的錢包，警員詢問後得知概況，原來陳男於當日9時許在蘆洲區民權路巷內不慎遺失零錢財物，並於12時許至派出所報案，但直至19時許仍未尋獲。

陳民表示目前待業中，因與家人發生爭執憤而離家，原本想來蘆洲找工作，不料身上的錢包卻不慎遺失，想返回租屋處卻沒有車費，聯繫家人援助遭拒，只能在街頭流浪度日。陳員見狀便先提供餐飲給予果腹，再透過新北市政府返鄉川資幫助，提供新台幣100元餐費並指引陳男前往搭乘捷運返回住處。

蘆洲分局表示，新北市政府提供多項社會救助方案，其中新北市獨有的是「車資救助」，像是外縣市民眾欲返鄉無能力或無親友資助者都可申請，僅需要到新北市轄內區公所、派出所或分駐所，提供身分證查驗戶籍且經查證確無力負擔返鄉車資者即可領取「換票證」，再將此證拿至台鐵、客運站換取「莒光號以下車種或國光客運」的車票，並得酌情補助餐費最高100元。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►限制級女直播主裝單親媽「沒錢養兒」 詐男網友1萬秒鎖Line

►直擊！捷運站怪客偷拍高中少女「蜜大腿」 蘆洲警：恐成性騷擾

►沒陸客斷命！三重商旅熄燈砸房、潑漆成廢墟 房東損失3千萬