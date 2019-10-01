黃捷遭網友「柯文哲」恐嚇：我會殺了她！　警方主動蒐集證據

▲高市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

「白眼女神」高雄市議員黃捷日前出席鳳山敬老活動時，慘被韓粉辱罵「垃圾」等不勘入目的字眼，黃捷則在29日前往鳳山分局提告，沒想到後續黃捷上節目時，竟有一名網友名為「柯文哲」留言「我會殺了她」，雖然事後刪除留言，但已被截圖留下跡證，黃捷表示這已涉及恐嚇，請警方立即偵辦。

▲黃捷遭恐嚇 。（圖／高市議員黃捷提供）

高雄市議員黃捷日前出席公開活動被韓粉辱罵「垃圾」等字眼，讓她氣得決定向對方提告，沒想到隔沒幾天，她在9月30日上政論節目時，竟出現一名為「柯文哲」的網友留言「選後，我會殺了她」，雖然事後刪除留言，但已被截圖留下跡證。

黃捷也針此言論回應，她說「網友說要殺了我，是恐嚇言詞，涉及公訴罪，要請警方立即偵辦，來對此行為嚴懲，呼籲韓市長粉絲，要理性的面對，不要用這種近乎瘋狂的方式來支持韓國瑜，反而會把一般群眾都嚇跑，面對這樣的事我會恐懼，但會勇敢堅強面對，我在議會質詢是天經地義，盡應盡的責任不會害怕」。

而鳳山分局與刑事警察大隊目前已主動蒐集相關證據，並依法偵辦。目前警方考量黃捷議員人身安全，持續針對黃捷服務處密集巡邏及安排短時間定點守望。