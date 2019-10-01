年滿55歲只要200元　桃捷邀樂齡朋友漫遊棒球車站青塘園

▲青塘園內的裝置藝術－桃機一號。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

鼓勵樂齡朋友們走向戶外，桃捷公司即日起推出「搭桃捷來”趣桃” 樂齡一起GO-青塘園主題走讀活動」，年滿55歲的樂齡銀髮族只要花200元報名費，坐上機捷來到A19桃園體育園區站，先感受棒球特色車站的魅力與活力，接著展開專人導覽、深度漫步青塘園。

桃捷公司同時也安排大家一起享用五星級主廚現煮養生輕食料理，還有日式和果子手作體驗。活動最後，透過臉書打卡分享遊記，桃捷公司再送一日票，讓您再揪三五好友，坐上機捷探索沿線美好景點！

漫遊機捷沿線，桃捷公司首波推出「搭桃捷來”趣桃” 樂齡一起GO-青塘園主題走讀活動」樂活專案，10月起有17日、24日、31日三個報名梯次，歡迎樂齡族揪好友、也歡迎帶著爸爸媽媽小朋友、情侶雙雙對對，搭上機捷踏上旅程，體驗 A19棒球車站，身歷其境球員牛棚區、看台區、休息區，熱血應援拍出活力美照。出了車站，再漫步青塘園，享受腳踏綠地、遠離塵囂的寬闊寧靜，以及大口呼吸芬多精的暢快。

▲青塘園內的裝置藝術－送子鳥。（圖／桃捷提供）



另外，也透過專人導覽，認識生態公園動、植物和青塘園著名裝置藝術「桃機一號、渴望、送子鳥」拍美照，來一趟結合運動、文創、休閒的樂活機捷輕旅行。