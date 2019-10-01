定期定額投資也可累積千萬元退休金　3大關鍵預防銀髮族被騙

▲今天舉辦「2019世界投資者週聯合論壇」，針對台灣將邁入高齡化社會的議題，分享正確的理財觀念，呼籲民眾及早準備退休金。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣距離超高齡化社會不遠了，退休理財成為一門顯學，從25歲開始以5,000元定期定額投資，透過複利效果的威力，預估退休前可累積千萬元的退休金，不過長者在投資理財時，常常落入詐騙陷阱，社團法人台灣理財顧問認證協會理事長李長庚今（1）日表示，選擇正確的投資有3大要素，包括人、平台與商品，透過推廣教育，讓民眾或從業人員都具備基本知識。

中華民國退休基金協會理事長王儷玲在世界投資周聯合論壇時表示，在負利率的時代，台灣投資人過去偏好買類定存保單，或是把錢放在銀行存起來，但當利率低的時候，就要去找長期基金，改變投資方式，不僅要趁早投資、更應把投資時間拉長。

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王儷玲建議，想要投資可從管理現金流開始，再來尋找投資標的，若從25歲每個月定期拿5,000元投資，每個人從薪水中扣的提撥外，能自提的部分約有6%，再以投資市場上4%至6%報酬率的標的計算，預估退休前就可累積800至1,000萬元的資產。

高齡化社會來臨，不少長者在理財時，卻容易遭人詐騙。國泰金總經理、社團法人台灣理財顧問認證協會理事長李長庚受訪時表示，這涉及到2個問題，首先是退休後活得越久，是否能享受好的生活，再者是金融商品越來越多，一個人不可能甚麼都懂，但如何選擇正確的投資，則有3個要素，也就是「人、商品與平台」。

再者是人，其中包含從業人員和客戶，客戶一定要知道自己的資金來源，也就是做好KYC，同時也要了解自身對於風險承擔的能力，另外從業人員如何為客戶做好資產配置就相當重要；最後是商品的部分，全世界的金融中心，對於商品都是開放的，建立一個有效的平台後，將投資人的資金來源、KYC、風險控管做好，從業人員在道德操守、內稽內控要求下，金融商品就可開放，也是目前多數國際金融中心在做的事情。

金管會近年來逐步開放商品，不過民眾究竟該如何選擇商品，李長庚說，透過「教育推廣」，無論是民眾或從業人員具備退休理財、投資等基本知識，就不會輕易被騙。舉例來說，30年前選對商品，不過30年後價值可能有所差異，因此從業人員協助民眾做好資產管理，確保退休後的生活，對於人的管制，未來將是一大重點。