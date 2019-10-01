習近平再提一國兩制　國民黨：堅決不接受

▲習近平。（圖／CCTV）



記者呂欣玫／綜合報導

大陸國家主席習近平於1日出席「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」，並於會中發表談話重申「堅持和平統一、一國兩制」。對此，國民黨1日發聲明指出，國民黨在堅決不接受一國兩制、反對台獨，及主張「一中各表的九二共識」的基礎上，推動兩岸交流，致力於讓台灣安全，人民發大財。

對於習近平重申「一國兩制」，國民黨1日表示，盼兩岸維持和平穩定發展，望各方正視中華民國存在現實，「遺憾的是習近平似乎沒有體察到九個月來兩岸形勢的變化！當前世局詭譎多奇，國人同胞處驚莫變，惟宜有更深一層的體會。」

國民黨強調，「本黨是一個走中道路線的政黨，恪遵中華民國憲法及增修條文暨相關法律，處理兩岸間人民權利義務關係及其他事務。」九二共識的出現有其歷史根據，且不等同一國兩制，「國民黨不贊成一國兩制，也不認同總統蔡英文刻意將九二共識抹紅成一國兩制。」

國民黨批評，蔡英文自以為是撿到槍，但其實她是欠歷史一個交待，國民黨所表述的一中，就是1912年國父孫中山先生歷經十次革命所締造的亞洲第一個民主共和國—中華民國。

國民黨指出，從地緣政治和區域整合的角度觀之，要切割兩岸關係談何容易，「蔡政府欲斷絕經貿往來要付出什麼代價？有無替代方案？」都必須負責任地向人民說清楚、講明白，而不能只是一味堅持意識形態，操弄民粹，耍嘴皮子，帶領群眾高喊抗中、反中甚或仇中。

國民黨表示，現今的政策綱領中明定「確保和平穩定發展的兩岸」，並宣示贏回政權後，將秉持過去執政經驗，重新帶領臺灣回到兩岸和平發展的道路，亦即在堅決不接受一國兩制、反對台獨，及主張「一中各表的九二共識」的基礎上，推動兩岸交流，致力於讓台灣安全，人民發大財。

國民黨呼籲各界體察《中華民國憲法》及增修條文所規範的中華民國憲政體制，正視中華民國屹立於台澎金馬的事實，並號召國人同胞，在10月10日雙十國慶這一天，共同讓青天白日滿地紅國旗飄揚在全台各地，祝願中華民國108歲生日快樂！