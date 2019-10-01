時力：確認陳雨凡已無參選意願　未來選務合作以「黨」進行對談

▲時代力量發言人陳志明。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量1日召開決策會議，會中邀請台北市第七選區（信義、南松山）立委候選人陳雨凡到會就選務相關事宜進行對談。時代力量發言人陳志明表示，在雙方充分溝通後「已確認她沒有繼續參選意願」，未來時代力量中央在地方選務上會全力支持各區域的立委候選人。

陳雨凡於上月27日與民進黨台北市議員許淑華、無黨籍立委林昶佐、民進黨副秘書長林飛帆及民進黨發言人李晏榕共同召開記者會，陳雨凡於會中宣布退出松信區立委選戰，將與許淑華合作聯手拉下國民黨立委費鴻泰。時代力量秘書長吳佩芸事後表示，對於記者會的內容事先並不知情，對此感到非常遺憾。

時代力量1日決策會議邀請陳雨凡到會說明，陳志明表示，在雙方充分溝通後「已確認她沒有繼續參選意願」，未來時代力量中央在地方選務上會全力支持各區域的立委候選人。陳志明說，會中將陳雨凡列為個案，接下來不管是選區協調或是選務上的合作，都會以黨的角色進行對談，時代力量也會秉持著開放立場，也邀請友黨若有相關想法，都可以進行討論溝通。

此外，有媒體報導時代力量將提名陳志明與立委徐永明國會辦公室主任林鈺傑參選新北市第三選區（三重）立委、台北市第二選區（大同、士林），分別對上現任民進黨立委余天與何志偉。對此陳志明說，今天的會議中沒有討論到這件事，目前僅止於初步討論而已，還沒有進到提名小組的會議中，「所以它還不是一件確定的事情，只是初步的討論」。

陳志明也說，他希望透過地方選舉讓一些議題被看見，尤其希望看到余天在居住正義及援助香港的實際作為和具體態度，他相當願意與余天進行意見交流，希望能夠透過選舉、議題上的意見交換，讓這些對國家重要的事能夠有所推進。

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