副理收裝潢回扣1318萬　金錢豹酒店創辦人袁昶平生氣提告

▲洪男負責聚品軒的工程。（圖／翻攝自Facebook／寶麗金餐飲集團）

記者唐詠絮／台中報導

受雇於袁昶平所經營的金錢豹餐飲娛樂集團的工程部副理洪男，2016年間在負責集團內的「聚品軒婚宴會館裝修工程」及「鑫悅富餐廳廚房增建工程」設計及發包、驗收等業務中向廠商收取5%-15%的回扣1318萬餘元，袁發現金錢有異狀，一氣之下向台中市調查處檢舉，洪男被檢方依背信罪起訴。

檢方查出，在「聚品軒婚宴會館裝修工程」中，洪向承攬木作的廠商，在領取工程款時索取106萬回扣；向牆面裝修及天花板木工廠商，領取工程款時索回扣198萬餘元；向泥作業者索回267萬餘元；向雜項鐵工老闆索取回扣110萬餘元；向水電工程業者索取回扣204萬餘元；向玻璃及鋁門窗廠商索取41萬回扣；向承攬鍍鈦工程業者索取391萬回扣，總計1318萬餘元。

有業者向檢方供稱，他為了洪男會在請款時主動核算回扣款，還主動放棄請領400餘萬的工程尾款；更有業者在內帳匯款紀錄證明中註明洪男為「吸血鬼」。

洪男卻辯稱，他確實有拿到回扣，但那不叫回扣，是工程介紹費，況且他上面還有范姓工程處長，很多事都是處長在做決定，范男對此也打臉說廠商都是洪男指定的，驗收也洪男處理，他沒有碰到回扣錢。

袁昶平說，洪男負責聚品軒及鑫悅富兩項工程中，有設計、規劃、發包、監工、驗收及撥放工程款的決定權，發現款項有短少，才知道洪男友向廠商收取回扣，才決定一定要提出告訴。

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