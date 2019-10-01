面試刷掉「黑韓台大生」　網友起底主管酸：花枝腫裁CEO

圖文／鏡週刊

有韓粉近日於挺韓社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」po文，聲稱自己兒子是北部某公司高級主管，面試台大畢業新鮮人時，最後因亂批評韓國瑜「永不錄用」。沒想到文章人物遭PTT鄉民起底，疑似是篇「幻想文」，高級主管其實只是賣花枝燒的老闆，此篇文章引起網友熱議，更有人留言狠酸「花枝腫裁CEO」。

近日有位韓粉網友於挺韓社團po文，聲稱自己兒子在北部某公司任職高階主管，面試時碰上一位台大畢業的新鮮人，覺得各方條件都相當優秀，以為找到了中意的人選，無奈對方談論到韓國瑜時大肆批評，讓兒子送走對方後於面談表寫下，「品格卑劣，是非不分，永不錄用。」

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▲有韓粉主管在面試的時候，因為新鮮人批評韓國瑜就刷掉他。（圖／翻攝自韓國瑜總統後援會 前進總統府）

▲文章裡的人物遭PTT鄉民起底。（圖／翻攝自PTT）

此篇po文曝光引起網友熱議，不過有PTT鄉民起底人物後發現，這篇文章疑似只是一篇「韓粉幻想文」，所謂高階主管其實是位賣花枝燒的老闆罷了。

「韓粉幻想文」遭踢爆後，引來大批鄉民留言狂酸，「總裁為了體驗庶民生活兼差一下臭了嗎？」「不只高級主管還是個總裁」、「兒子很慘，有這個韓粉長輩，幫QQ」、「博士都能賣雞排，台大想賣花枝錯了嗎？」



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