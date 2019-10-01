邊吃邊玩！1歲半女童嘴含筷子突跌倒...下秒整根「直插腦後」

▲女童吃飯時不慎跌到，嘴裡的筷子插進後腦。（圖／翻攝微信）

記者洪珮瑄／綜合報導

許多孩子在用餐時總是耐不住性子，急著想要起身玩耍。大陸一名1歲半的女童晨晨（化名）近日在吃飯時就發生意外，邊吃邊玩的她在走動的過程中不慎跌倒，導致含在嘴裡的筷子當場插進她的後腦，嚇壞家人。

據武漢晨報報導，晨晨近日正好滿1歲5個月，而且也剛剛才學會走路。事發當天，晨晨正在吃飯，但她卻一直坐不住，家人每餵一口，她就離開座位走動。

隨後，晨晨一邊拿著筷子，一邊玩耍，沒想到在某次起身時沒站穩，下秒直接臉朝地摔在地板上，正好放進嘴裡的筷子從口腔內刺向腦部，而刺進去的長度將近半根，痛到她當場放聲大哭。

▲醫生已將女童嘴裡的筷子取出。（圖／翻攝微信）

事發後，家人當場嚇壞，趕緊將女童送至醫院。隨後，醫生先用頭部電腦斷層（CT）檢查，接著安排手術，過程中，發現長達2公分的筷子插進女童腦部。除此之外，醫生更表示，筷子刺穿女童的頸內靜脈，更糟的是，上面還黏有飯粒。

不過，所幸筷子並沒有插入到女童的腦幹，而且手術也相當成功。據悉，晨晨目前在加護病房（ICU）治療，但接下來還需面對顱內感染的風險。醫生提醒，醫院每年都會遇到10多位這樣的小朋友，因此盡量別讓孩子邊走邊吃飯。