老少同居10多年　輕熟女厭食症昏迷強帶出院暴斃家中…男報警後落跑

▲50多歲劉男堅持要把因厭食症昏迷的30歲女子帶出院，導致女子暴斃家中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北劉姓男子10多年前帶1名女子回家住，2人同居1室到2018年間，女子因罹患厭食症嚴重缺乏營養陷入昏迷，醫師2度囑咐住院觀察，劉男都堅持要帶她回「家」，最後導致女子暴斃家中，劉男嚇得打電話報警後自己落跑，2019年初遭通緝到案後，被台北地檢署依遺棄致死罪起訴。

據了解，50多歲的劉男辯稱10多年前在路上遇到被害女子，交談得知小自己20歲的女子剛離家出走，因此帶她回自己的套房同住，劉男強調讓女子睡床上，自己睡地板，除了同居之外別無關係。

▲女子因厭食症嚴重缺乏營養，2度被醫師要求留院觀察接受治療。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

2018年間，女子疑因腸套疊導致吃了東西就會嘔吐，罹患厭食症，長期沒進食導致神志不清被送醫，醫生囑咐住院治療觀察，劉男堅持帶女子回家，隔天女子又因相同症狀入院，劉男仍不顧醫囑帶走女子。

最後女子暴斃家中，劉男打電話報警後，因為擔心被懷疑，自己離家，檢警到場看到瘦到幾乎沒有肉的女子，相驗發現女子嚴重缺乏營養，女子家屬經通知到證稱，女子已離家多年，檢警立刻展開偵辦並對劉男發布通緝。

劉男在2019年初被逮後，辯稱是女子自己想回家，但是醫護人員作證，當時女子已經陷入昏迷，且醫生2度囑咐須住院觀察，檢察官認為劉男與女子同住10多年，有保護、扶助女子的義務，明知女子已無自救能力，卻堅持帶女子離開可提供妥適照料的醫院，已經構成遺棄致死罪嫌。

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