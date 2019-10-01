快訊／還原現場！徐國勇替總統緩頰：訊息是依救災進度更新非口誤





▲徐國勇視察南方澳大橋斷裂。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，總統蔡英文受訪時口誤稱「油罐車失火造成大橋斷裂」，引發熱議。第一時間趕往現場的內政部長徐國勇稍早透過臉書發文，除了慰問傷者，他也替總統緩頰，強調訊息是依救災進度更新，並非總統口誤。

徐國勇表示，首先要對於在宜蘭南方澳跨海大橋崩塌事件的傷者，表達慰問，另也指示救災人員全力搜救受困漁船中的民眾。

徐國勇說，今早一接到訊息，便立即趕往宜蘭了解狀況。而在途中也向總統報告即時狀況，讓總統即時掌握資訊，也報告總統，已請求指派國軍的水下搜救大隊來協助搜救。總統立即指示國軍全力支援救災。

徐國勇還原救災現場，「所有的訊息都是依救難現場的狀況，而隨時地更新進度及更新最新訊息；因此，在第一時間，先向總統報告的訊息，是依救難現場所回報的狀況，是橋上有油罐車失火造成橋面斷裂。但後來看完完整影片後，釐清是跨海大橋先崩塌，而油罐車墜落後隨即失火。此外，也因一開始搜救訊息的混亂，導致送醫人數與最後訊息不一致的情形，因為，後來水下搜救大隊加入，才發現水面下還有被壓著的船隻及可能還有6人受困於漁船中。」

徐國勇說明，救難現場即時訊息回報是持續更新的，也持續在每個時點向總統及院長報告最新進度，以讓總統、院長能密切掌握災情。

徐國勇替總統緩頰，「因此，媒體第一時間訪問總統，總統所回應的訊息，都是我依據現場回報所提供的，接著，依勘驗影帶，確認是先斷橋，油罐車落下才著火。所以，訊息是依救災進度更新，並非總統口誤。」

徐國勇強調，希望外界對現場的警消、國軍等所有救災人員的辛勞，給予鼓勵，目前仍全力搜救，傾全力將傷害降到最低。

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