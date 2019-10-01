南方澳大橋斷…蔡英文口誤「油罐車失火造成」　徐國勇：是我依現場回報提供





▲徐國勇前往南方澳跨港大橋坍塌意外現場勘災。（圖／翻攝自徐國勇臉書粉專）

記者袁茵／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，總統蔡英文受訪時口誤稱「油罐車失火造成大橋斷裂」，引發熱議。對此，緊急前往宜蘭了解狀況的內政部長徐國勇表示，他在第一時間向蔡英文報告的訊息，是依救難現場所回報的狀況，橋上有油罐車失火造成橋面斷裂；但後來看到完整影片，釐清是跨海大橋先崩塌，而油罐車墜落後隨即失火，並非總統口誤。

徐國勇1日下午在臉書上對宜蘭南方澳跨海大橋崩塌事件的傷者表達慰問，也指示救災人員全力搜救受困漁船中的民眾。

徐國勇表示，今早一接到訊息，便立即趕往宜蘭了解狀況。而他在途中也向蔡英文報告即時狀況，讓蔡英文即時掌握資訊，也報告他已請求指派國軍的水下搜救大隊來協助搜救，對方則立即指示國軍全力支援救災。

徐國勇說，因為所有的訊息都是依救難現場的狀況，而隨時地更新進度及更新最新訊息，所以在第一時間，他先向蔡英文報告的訊息，是依救難現場所回報的狀況，是橋上有油罐車失火造成橋面斷裂。但後來看完完整影片後，釐清是跨海大橋先崩塌，而油罐車墜落後隨即失火。此外，也因一開始搜救訊息的混亂，導致送醫人數與最後訊息不一致的情形，因為後來水下搜救大隊加入，才發現水面下還有被壓著的船隻及可能還有6人受困於漁船中。

徐國勇強調，救難現場即時訊息回報是持續更新的，他也持續在每個時點向蔡英文及行政院長蘇貞昌報告最新進度，以讓對方能密切掌握災情。因此，媒體第一時間訪問蔡英文，蔡英文所回應的訊息，「都是我依據現場回報所提供的。接著依勘驗影帶，確認是先斷橋，油罐車落下才著火。所以，訊息是依救災進度更新，並非總統口誤。」

最後，徐國勇呼籲，希望外界對現場的警消、國軍等所有救災人員的辛勞，給予鼓勵，目前他們仍全力搜救，傾全力將傷害降到最低。

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