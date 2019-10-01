　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南方澳大橋斷…蔡英文口誤「油罐車失火造成」　徐國勇：是我依現場回報提供

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼徐國勇前往南方澳跨港大橋坍塌意外現場勘災。（圖／翻攝自徐國勇臉書粉專）

▲徐國勇前往南方澳跨港大橋坍塌意外現場勘災。（圖／翻攝自徐國勇臉書粉專）

記者袁茵／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，總統蔡英文受訪時口誤稱「油罐車失火造成大橋斷裂」，引發熱議。對此，緊急前往宜蘭了解狀況的內政部長徐國勇表示，他在第一時間向蔡英文報告的訊息，是依救難現場所回報的狀況，橋上有油罐車失火造成橋面斷裂；但後來看到完整影片，釐清是跨海大橋先崩塌，而油罐車墜落後隨即失火，並非總統口誤。

徐國勇1日下午在臉書上對宜蘭南方澳跨海大橋崩塌事件的傷者表達慰問，也指示救災人員全力搜救受困漁船中的民眾。

徐國勇表示，今早一接到訊息，便立即趕往宜蘭了解狀況。而他在途中也向蔡英文報告即時狀況，讓蔡英文即時掌握資訊，也報告他已請求指派國軍的水下搜救大隊來協助搜救，對方則立即指示國軍全力支援救災。

徐國勇說，因為所有的訊息都是依救難現場的狀況，而隨時地更新進度及更新最新訊息，所以在第一時間，他先向蔡英文報告的訊息，是依救難現場所回報的狀況，是橋上有油罐車失火造成橋面斷裂。但後來看完完整影片後，釐清是跨海大橋先崩塌，而油罐車墜落後隨即失火。此外，也因一開始搜救訊息的混亂，導致送醫人數與最後訊息不一致的情形，因為後來水下搜救大隊加入，才發現水面下還有被壓著的船隻及可能還有6人受困於漁船中。

徐國勇強調，救難現場即時訊息回報是持續更新的，他也持續在每個時點向蔡英文及行政院長蘇貞昌報告最新進度，以讓對方能密切掌握災情。因此，媒體第一時間訪問蔡英文，蔡英文所回應的訊息，「都是我依據現場回報所提供的。接著依勘驗影帶，確認是先斷橋，油罐車落下才著火。所以，訊息是依救災進度更新，並非總統口誤。」

最後，徐國勇呼籲，希望外界對現場的警消、國軍等所有救災人員的辛勞，給予鼓勵，目前他們仍全力搜救，傾全力將傷害降到最低。

其他人也看了這些...

► 南方澳大橋垮　蔡英文下令：全力搜救！國軍水下大隊啟動
► 總統下令全力搜救！徐國勇、林佳龍、參謀總長趕赴南方澳
► 南方澳橋垮驚傳「至少20傷」　國軍出動M3浮門橋車救援

南方澳大橋斷裂畫面曝光...

► 南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄
► 南方澳跨海大橋崩塌！油罐車「差1秒駛出橋」…墜碼頭燃燒司機重傷
► 南方澳大橋「設計、承建單位」曝光！完工21年斷裂　網震驚：不敢相信發生在台灣

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐1千萬、夏普捐1百萬救災
快訊／南方澳漁船「6人受困」搶救近7小時！救出已成冰冷屍體
1滴血破「19年前性侵少女懸案」！惡男DNA比對確認判刑13
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南方澳斷橋／新臺勝266號拖出！纜繩「超負荷崩斷」　驚險瞬間曝光

女大生哭喊不要！　他強行「壞壞」還辯：以為嘴巴說...

八仙塵爆國賠案　10人求償1.2億元全遭駁回…可上訴二審

塵爆呂忠吉已入獄　500人向八仙求償百億元…還在鑑定傷勢等判決

剛剛還在呼救...南方澳「6人受困」漁船中　搶救近7小時！救出已成冰冷屍體

副理收裝潢回扣1318萬　金錢豹酒店創辦人袁昶平生氣提告

颱風天找工作反丟錢包　蘆洲警「返鄉川資」助衰男返家

老少同居10多年　輕熟女厭食症昏迷強帶出院暴斃家中…男報警後落跑

南方澳大橋斷…蔡英文口誤「油罐車失火造成」　徐國勇：是我依現場回報提供

南方澳橋塌「形同封港」！500多艘漁船受困　港務公司：預計明碎橋開道

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

南方澳斷橋／新臺勝266號拖出！纜繩「超負荷崩斷」　驚險瞬間曝光

女大生哭喊不要！　他強行「壞壞」還辯：以為嘴巴說...

八仙塵爆國賠案　10人求償1.2億元全遭駁回…可上訴二審

塵爆呂忠吉已入獄　500人向八仙求償百億元…還在鑑定傷勢等判決

剛剛還在呼救...南方澳「6人受困」漁船中　搶救近7小時！救出已成冰冷屍體

副理收裝潢回扣1318萬　金錢豹酒店創辦人袁昶平生氣提告

颱風天找工作反丟錢包　蘆洲警「返鄉川資」助衰男返家

老少同居10多年　輕熟女厭食症昏迷強帶出院暴斃家中…男報警後落跑

南方澳大橋斷…蔡英文口誤「油罐車失火造成」　徐國勇：是我依現場回報提供

南方澳橋塌「形同封港」！500多艘漁船受困　港務公司：預計明碎橋開道

2警員遇襲頭破血流！　向天空鳴「2槍實彈」示警

面對韓民調落後　曾永權：22縣市競選幹部都有勝選決心

巴黎直擊／RV打造粉紅色更衣間、巨星休息室　網美風場景讓超模可可羅恰狂拍

12強／13投手沒問題！唯一擔心先發　洪一中：可能假先發

新台幣收盤貶值0.3分　以31.045元兌1美元作收

嘉義店、新莊店也要開加油站了！好市多台灣新總經理出爐由趙建華接任

南方澳斷橋／新臺勝266號拖出！纜繩「超負荷崩斷」　驚險瞬間曝光

華映今提報大量解僱1900員工！加速處分資產　望年底前支付薪資與資遣費

國際液化石油氣上漲中油吸收　十月家用桶裝瓦斯凍漲

買家縮手！9月僅新北民眾最給力　買氣土城、板橋翻紅

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

社會熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段..

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲..

台南美術館活春宮　本人找到了

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜..

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」..

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：..

為3000m測驗1日2死　民眾..

南方澳大橋斷裂　設計、承建單位..

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大..

南方澳大橋斷裂油罐車司機重傷！..

南方澳跨海大橋崩塌！油罐車駕駛..

連千毅精品公司停業　現主時成絕..

27歲女護理師闖平交道　左腳踝..

更多熱門

相關新聞

徐國勇替蔡英文緩頰：訊息是依救災進度更新非口誤

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，總統蔡英文受訪時口誤稱「油罐車失火造成大橋斷裂」，引發熱議。第一時間趕往現場的內政部長徐國勇稍早透過臉書發文，除了慰問傷者，他也替總統緩頰，強調訊息是依救災進度更新，並非總統口誤。

油罐車司機重傷！護理師女兒心急如焚

蔡英文口誤稱油罐車害橋塌　蘇貞昌緩頰

蘇貞昌指示！陳其邁趕赴宜蘭　1530抵南方澳視察

取消中彰行程　蔡英文宜蘭勘災

關鍵字：

蔡英文徐國勇南方澳大橋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面