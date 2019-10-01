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中共建政70周年首亮相「鷹擊-18」　新一代巡航導彈被譽近乎完美

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實習記者曾筠淇／綜合報導

「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」1日上午在天安門廣場盛大展開，北京「十一」閱兵展示了各種武器，其中也包含了新型潛射、艦射反艦巡航導彈「鷹擊-18/18A」（YJ-18/18A）。導彈中部有對短翼，後部則有十字型的尾翼，是中國人民解放軍海軍的利器。

據「新浪軍事」報導，中共新型潛射、艦射反艦巡航導彈「鷹擊-18/18A」在1日首次公開亮相，其具有射程遠、威力強大的優勢。北部戰區海軍抽組的艦艦/潛艦導彈方隊負責人表示，「鷹擊-18/18A」是海軍反艦發展的縮影，不但可以看出海軍反艦能力的提升，其特殊造型與作戰能力也顯示出海軍導彈發射越漸多樣、全面。

▲十一天安門閱兵。（圖／CCTV）

▲十一天安門閱兵。（圖／CCTV）

此外，北部戰區海軍則是一支十分優秀的部隊，奪下許多的第一次，像是曾組成人民海軍第一支「驅逐艦部隊、潛艇部隊、岸導部隊、艦載機部隊」等的種子部隊，而且還完成了首次環球航行、水下發射運載火箭的任務。所以該部隊也在建政70周年的大日子裡，光榮受閱！

據「新民網」，「鷹擊-18/18A」還被美國海軍譽為「近乎完美」的武器裝備，因為其飛行模式結合了亞聲(音)速、超聲(音)速，且在發射的初期，更能在極低的飛行高度以亞聲速飛向目標，讓敵方難以偵測；而在攻擊階段期間，則能加速至超聲速，從多角度發起攻擊，遭到攔截的難度大大提升。因此，精銳的「鷹擊-18/18A」不但是新一代的巡航導彈，還成為了人民海軍堅屹不移的力量。

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