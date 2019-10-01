剛剛還在呼救...南方澳「6人受困」漁船中　搶救近7小時！救出已成冰冷屍體

▲受困漁工被救出時已不幸身亡，船東現場撒冥紙 。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭縣南方澳1日上午9時許傳出重大災難，橫跨蘇澳鎮、南方澳的南方澳跨海大橋突然坍塌，當場壓毀3艘漁船。警消獲報後趕抵現場，緊急救出10名漁工，但仍有至少6名漁工受困船內，而經過近7小時的搜救，終於在下午4時06分許發現受困漁工遺體，但詳細的罹難人數仍需待船隻拉上岸後才能確認。

1日上午9時30分左右，宜蘭南方澳跨海大橋突然傳出一聲巨響，只見橋梁接點處竟發生斷裂，整段橋梁就這麼落入海中，當時一輛行駛中的油罐車當場掉落，車頭撞上橋墩，燃起熊熊大火，現場火舌狂竄，冒出濃濃黑煙。另外，至少3艘漁船遭壓損，畫面相當駭人！

▲國軍海巡署支援軍艦人力，並出動纜繩將受困船隻拖上岸。（圖／記者張君豪攝）

海巡署接獲通報後，立即成立緊急應變中心，國軍第三座戰區工兵團也進駐協助救援，而目前已救出10人，其中6人重傷送往博愛醫院，4人輕傷，其中2人送榮總蘇澳分院。

此外，還有至少6人仍受困船內，搜救人員在經過近7小時的搜救，終於在下午4時06分許發現受困漁工，但不幸已成冰冷遺體，而目前船東在現場撒冥紙哀悼，至於詳細的罹難人數仍需待船隻拉上岸後才能確認。

▲▼現場發現船員遺體，船東在現場撒冥紙哀悼。（圖／記者張君豪攝）