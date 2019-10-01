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連續4年獲中華信評twA+肯定　遠雄人壽穩健經營…擠進前10大業者

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▲▼遠雄人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

全球金融情勢充滿挑戰，遠雄人壽則連續4年獲中華信評確認發行體信用評等及保險公司財務實力評等均為「twA+」等級。遠雄人壽表示，公司展望維持「穩定」，資本與獲利能力在強等級，優於國內中大型壽險公司。

遠雄人壽表示，在信評報告中，遠雄人壽長期健康險商品表現已躋身國內總保費收入前10大保險業者之列，同時，資本水準較國內同業平均為佳；中華信評也預期，遠雄人壽應可在未來的1至2年繼續維持高於同業平均的資本水準與保單商品利潤率。

截至今年第2季，遠雄人壽總資產已經超過4780億元，股東權益成長47%，有效契約逾620萬件，保戶人數達150萬人，資本適足率300%，財務結構堅強；此外，今年1至8月保費收入255.5億元，較去年同期大幅成長147%，穩定達成經營目標。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，多年來遠雄人壽堅持做對的事，追求長期穩健成長，持續推動價值導向的商品銷售策略，著重保障型及分期繳保單銷售，帶動健康險保費逐年成長，也奠定遠雄人壽醫療險競爭優勢；投資策略上，則不斷優化資產組合，提升固定收益投資資產比例與強化避險策略，以增加經常性收益及降低匯兌影響，積極朝向財務體質及獲利表現皆領先業界的目標邁進。

遠雄人壽表示，除了追求穩健經營體質，更致力守護保戶權益，今年陸續通過「BS 10012：2017新版個人資訊管理系統」及「ISO / IEC 27001：2013資訊安全管理系統」國際標準認證，以精進資訊安全治理制度，建置滴水不漏的資安環境，提供所有保戶安全無虞的服務體驗，展現維護保戶個資的堅持與承諾。

 
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