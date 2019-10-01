十一大閱兵後　陸官媒：中國愛好和平「不怒自威」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「十一」大閱兵1日上午在北京天安門廣場舉行，包含「東風-41」在內的多款新裝備首次亮相。閱兵儀式後，大陸官媒《環球時報》隨即發表評論指出，大國若只發展經濟，國防勢力拖後腿，勢必會招來外部勢力的覬覦，誘發野心，「中國是真正愛好和平的國家，大閱兵是增加軍事透明的一種方式。它不是武力炫耀，更不是軍事恫嚇。」

▼習近平搭乘檢閱車在天安門廣場閱兵。（圖／翻攝央視，下同。）

評論中提到，都說今年挺不尋常的，尤其是貿易戰已經打一年半了，香港又出了持續的騷亂，境外一些勢力挺想看中國笑話的。但中國社會沒有出現裂痕，反而共識度越來越高，更加眾志成城，「這次空前的慶典給中國人帶來了更多歡樂，它必將進一步提振全國人民的信心，同時讓境外一些陰陽怪氣的聲音更顯無聊。」

評論中強調，中國的國防力量在隨著這個國家的科技和經濟實力發展同步加強，這是大國正常且健康的力量結構，大國如果只發展經濟，國防實力拖後腿，勢必會招來外部勢力的覬覦，誘發各種野心，「中國平衡發展綜合國力最穩妥，強大軍事力量有利於遏制外界用脅迫中國戰略牟利的各種衝動。」

▼東方-41洲際導彈在十一閱兵首次亮相。

評論中提到，中國是真正愛好和平的國家，大閱兵是中國增加軍事透明的一種方式。它不是武力炫耀，更不是軍事恫嚇，「東風-41等在成熟列裝之後才向外界展示，而非早早就拉出來曝光，這在世界上屬於少有的低調和克制。」

評論中還說，所有展示的中國核力量都不會被用來實施先發製人的戰略打擊，不會被用來威脅無核國家，「中國是唯一宣布不首先使用核武器的核大國，這一堅定政策可以看成是中國所有核武器的統一代碼。」

評論中指出，中國有堅定戰略規劃，內在節奏輕易不被臨時因素干擾。西方輿論談及今年的新中國70週年慶典，總是搬來一堆它們認為重要的臨時性因素，彷彿這次閱兵的規模和水平是專為那些因素設計的一樣，「這些分析一看就是對中國一知半解的炒作。中國國慶逢十會舉行盛大慶典，閱兵式上會展示新型武器，這已是中國的既定傳統，這一傳統的強大程度與臨時性因素完全不可同日而語。」