結合創意時尚 「台南好食髦」發揚在地美食文化

▲一群熱愛台南的藝術工作者將台南小吃擔仔麵、棺材板、珍珠檸檬豆花、小卷米粉、虱目魚、牛肉湯，以時尚的文化視角呈現給大家。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

為發揚台南好玩、好吃的特色景點及美食，一群熱愛台南的藝術工作者，特別選擇七股鹽山、永樂市場、七股中寮天后宮、神農街等景點，並以6樣最能代表台南特色的銅板小吃，透過鏡頭與視覺藝術，拍攝「台南好食髦」系列作品，10月1日將作品捐贈給台南市政府，發揚台南觀光美食。

台南在地美食可說是百花爭鳴，除有獨到的傳統美食，還有許多深富人情味的銅板小吃，這群藝術工作者，將牛肉湯、棺材板、虱目魚、小捲米粉、珍珠檸檬豆花、擔仔麵等台南美食，結合髮型與彩妝，透過專業攝影師呈現出專屬台南的溫暖視角。

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▲台南市觀旅局長陳信安，讚賞這一群熱愛台南的藝術工作者，發揚台南在地美食文化的精神。

他們創立以玩味台南文化為主的「台南好食髦」，成員包括曾經操刀不少知名廣告與視覺作品的導演康俊偉、知名視覺藝術指導 Eunice Hsu、拍過各大知名形象的攝影師陳敬強，新銳服裝造型師莊鎮溢、知名妝髮造型師何柏蒼、時任英國倫敦知名美髮學院總監Oon Ng、K-HANS創意造型沙龍主理人吳可罕等人。

▲台南美食，結合髮型與彩妝，透過專業攝影師呈現出專屬台南的溫暖視角。（圖／記者林悅翻攝）

導演康俊偉指出，「台南好食髦」系列的作品就是希望藉由文化刺激，從在地化走向國際，帶動台南包括髪型、彩妝、服裝與攝影的產業升級，從作品中能深層感受到城市每一個角落的美，喚醒新世代對台灣在地文化的熱情。

1日中午舉行「台南好食髦」影片播映，台南市觀旅局長陳信安、台南市議員蔡旺詮等人親自到場觀賞，並讚賞這一群熱愛台南的藝術工作者，發揚台南在地美食文化的精神。