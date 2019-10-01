有機法規遭疑不曾開罰　農委會反擊：該罰就罰直到改善

▲農糧署強調，農產品只要未經進口審查合格，以有機名義販賣都會依法處罰。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／ 台北報導

農委會遭質疑大陸假有機農產品充斥台灣網路，有機農業促進法只是紙老虎，不曾開罰回應。農糧署今（1日）回應，並非事實，只要農產品未經驗證合格，或未經進口審查合格，以有機名義販賣，就會處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

農糧署表示，農委會與各地方政府每年於市面進行抽驗、檢查件數都逾5千件，不論在實體或虛擬通路，只要違法皆依法查處，該罰就罰，並要求業者限期下架回收，若業者行為涉及刑事犯罪，也會移送檢調單位持續偵辦。

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農糧糧署說明，依據有機農業促進法第31條第1項第3款規定，農產品未經驗證合格，或未經進口審查合格，以有機名義或其他足使他人誤認之方法，而販賣、標示、展示或廣告者，處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

對於假冒有機名義販賣的產品，農糧署說，主管機關皆依法查處，每年由各直轄市、縣市政府於市面（包含實體、虛擬）通路，進行產品檢驗2200件及標示檢查3300件，107年至目前為止針對假有機的農產品，已依法裁處計57件（其中13件屬於網路販售），並要求業者1日內下架、10日內回收，倘仍違法於市面販售，依法加重並連續處罰，最高處60萬元罰鍰，直至改善為止。