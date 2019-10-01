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3鏡頭Nokia 7.2登台　3蔡司散景模式人像風格超豐富

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▲▼Nokia 7.2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲3鏡頭Nokia 7.2登台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

HMD Global今（1）日宣布Nokia 7.2正式在台灣上市，這款手機最大的賣點，就是擁有3顆獲得蔡司光學認證的鏡頭，以及內建獨家的3款蔡司散景模式：ZEISS Modern、ZEISS Swirl與ZEISS Smooth，讓使用者可在手機上拍出不同的蔡司散景風格照片。

▼3鏡頭的Nokia 7.2獲得蔡司光學認證。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Nokia 7.2。（圖／記者邱倢芯攝）

Nokia 7.2搭載了高通S660處理器，並擁有6GB RAM+128GB ROM，並支援micro SD可額外擴充至512GB；Nokia 7.2同時配備3,500mAh續航力，也具備兩天電池續航力保證。

▼透過Nokia 7.2內建的蔡司散景模式，可讓使用者在手機上拍出不同照片風格；左為關閉蔡司散景模式，右為ZEISS Modern模式。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Nokia 7.2。（圖／記者邱倢芯攝）

此款手機採用Android 9作業系統，也為Android One系列手機一員，並提供使用者保證三年內每月安全性更新，以及兩年之內作業系統升級。此外，Nokia 7.2使用者還可享有3個月免費試用Google One服務，用戶可將手機中的照片、影片、訊息，以及其他資料安全自動備份到雲端中，並將可擁有Google雲端硬碟、Gmail與Google相簿總共100GB雲端儲存空間。

除此之外，Nokia 7.2也搭載了Google語音助理快捷鍵，僅需輕按即可喚醒此一功能；另外還支援Google助理環境模式，在手機充電時維持螢幕長時間開啟，讓使用者不需要拿起手機也能快速查看即將到來的行程、通勤時間，以及其他情境資訊。

Nokia 7.2共有曜石黑、貓眼銀兩種顏色選擇，單機售價為8,990元。曜石黑將於今日下午4點在momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心，以及聯強經銷通路開放訂購；而貓眼銀則預計在10月底開賣，不過即日起可於momo購物網與Nokia體驗專櫃預購。

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