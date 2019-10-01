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「2麵+1魚」要價一萬五！日遊客控羅馬餐廳坑錢　一查評價…糟透了！

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記者林瑩真／綜合外電報導

羅馬聖天使城堡（Castel Sant'Angelo））一間餐廳引起爭議，因為2名日籍遊客指控，她們點了兩盤義大利麵、一份魚及兩杯水，竟要價349.8歐元，加上高達80歐元的服務費，一共花費429.8歐元（約新台幣1.45萬元），懷疑被坑錢。

「絕對不要去光顧喔！」日本網友Harukom在推特PO文指控，羅馬的Antico Caffè di Marte餐廳收費誇張，才點兩盤義大利麵加一份魚，結帳時卻看到高達429.8歐元的費用，還被威脅「沒付錢就不能回去」，讓她們懷疑是針對日本人的敲竹槓行為，希望大家將此事分享出去，不要再有人受害。

綜合外媒報導，此事也被貼在TripAdvisor上，引起大量網友關注。事實上，Antico Caffè di Marte餐廳原本的評價似乎就不好，有許多「詐騙」、「不誠實」、「菜單不透明」等意見。多則留言指出，服務生通常會推薦一道魚料理，菜單上寫6歐元，卻是每100公克的價格，若是一份就可能超過450歐元。

不過Antico Caffè di Marte餐廳反控，菜單寫得很清楚，「她們（日籍旅客）不只點了義大利麵，還有我們新鮮的魚，她們在櫃台當場挑選了魚」。餐廳還強調，小費並不是強制性的。

由於此事引起大量網友關注，義大利公眾及旅客貿易部部長皮卡（Claudio Pica）表示，已經要求羅馬警察介入調查。目前警方還追查到另外2家同樣超收費用的餐廳，一家威尼斯餐廳一餐高達970歐元（約新台幣3.27萬元）；另一家則是兩個漢堡加三杯咖啡要價70歐元（約新台幣2364元）的羅馬餐廳。

 ▲▼羅馬Antico Caffè di Marte餐廳被日本人指控敲竹槓。（圖／翻攝自TripAdvisor）

▲Antico Caffè di Marte餐廳評價很差。（圖／翻攝自TripAdvisor）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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