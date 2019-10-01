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最低10點 押注搶抽餐券、Apple Watch等App大獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲App會員成就系統使用。

活動小組／綜合報導
大家以前是不是都曾經玩過推幣機呢？還記得那種只要不斷投幣就有機會推下大錢的刺激感嗎？萬眾期待的「ETtoday新聞雲」App全新遊戲「全民搶寶」將讓你再次體會這種以小搏大的刺激感！現在看新聞集T點除了可以直接換你喜歡的商品外，還可以用少少的點數押注得大獎喔！
「全民搶寶」首波推出包括：Apple Watch、小豹AI音箱、凱達大飯店自助餐券、麗寶樂園門票、小米盒子…等多項最夯好禮，共計送出數萬元的大獎！只要你天天用T點押注，就有機會以小博大，把多項夢幻大獎通通帶回家！押注數越多，中獎機率越高唷！

現在就跟著我們一起來押注開搶吧！打開「ETtoday新聞雲」App，進入下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲，依照各獎項標示所須的點數押注，滿滿的大獎等著你，讓你押好押滿，快下載「ETtoday新聞雲」App集起來，天天押注拿大獎！
溫馨提醒親愛的會員朋友們，本活動將不定期上架更多令你驚喜不斷的大獎(不能只有我知道…據說好像還有Dyson空氣清淨機、Canon相機、Switch、iPad…)，走過路過千萬不要錯過唷！你今天押了沒？！

=======全民搶寶秘笈大補帖=======
◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App至最新版本。

▲新聞雲icon。（圖／主辦單位提供）
◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。
◎Step3：依各獎項所需要的點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！

請繼續往下閱讀...

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全民搶寶活動規則說明：
1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。
2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。
3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。
4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。
5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期 至該商品開獎日。
6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。

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