南方澳橋塌「形同封港」！500多艘漁船受困　港務公司：預計明碎橋開道

▲南方澳跨海大橋處是當地漁船進出港口的唯一通道。（圖／記者林振民攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋崩塌，目前仍有5名漁工受困在船艙內，搜救行動持續中。由於跨海大橋下方海道是內部港口聯外的唯一道路，但如今橋面崩塌，漁船進出受到嚴重影響。台灣港務公司指出，如果搜救行動順利的話，預計明天會出動機具將橋面粉碎、破壞，並清出寬約20公尺的航道供漁船通行。

南方澳跨海大橋1日上午9時許突然崩塌，據統計目前已有10人受傷，另還有2名海巡人員在執行清除油汙作業時也不慎落海；另一方面，遭壓毀的3艘漁船中，艙內仍有5名漁工受困待援，現今仍生死未卜。

▲跨海大橋位處漁港進出重要航道。（圖／翻攝google Map）

由於南方澳漁港船隻全靠跨海大橋下海道進出，在橋體塌毀後，航道也完全受阻、形同封港。台灣港務公司統計，屬蘇澳籍船隻共有800多艘，還不計其他籍漁船，目前整個南方澳港內就有500多艘漁船受困；且該處港口承載非常重要的漁獲量，事故發生後漁貨無法進出嚴重影響漁民生計。

台灣港務公司表示，如若受困船艙的5名傷者今天順利救出的話，預計將於明日火速進行開道作業，先以機具將斷裂橋體粉碎、移除碎片，清出寬約20公尺航道供通行。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼倘若救援順利的話，明天將有機具進駐粉碎橋體，清出20公尺寬航道供通行。（圖／記者宋良義攝）