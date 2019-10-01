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史上最貴車禍！高速列車76km／h瞬間相撞...「砰一聲」車頭全炸裂

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

被稱為「史上最貴的車禍」近日發生在山東青島，而這原來是中車四方股份公司在進行碰撞測試，一輛高速列車以每小時76公里的速度，衝向另一輛車頭，瞬間煙霧漫天。此次測試是世界最高速的車輛級碰撞試驗，驗證級別高於歐洲標準，且更接近車輛實際運行，另外動輒上億的造價更令網友大呼「心疼錢！」

▲▼ 高鐵相撞。（圖／半島都市報）

▲時速76公里撞上列車車頭。（圖／半島都市報）

據《北京青年報》報導，碰撞試驗開始前，工程師們嚴密排查每個環節，正式啟動時，一輛高鐵列車的頭車從廠房外加速，與廠房內的一輛靜止的高鐵頭車碰撞來，瞬間發出劇烈響聲，煙霧漫天，車頭部分均出現破碎變形。

此次碰撞試驗表明，在該時速下，兩車吸能結構變形可控、有序，客室變形量小，司乘空間保持完整，這些試驗資料驗證了高速列車吸能裝置的有效性，表明車輛防撞性能優異。

工作人員就此次試驗詳細解讀，稱被動安全是當列車發生意外碰撞時，通過車輛吸能裝置耗散撞擊能量，最大限度降低碰撞損傷，有效保護乘員安全，這次碰撞試驗的主要目的是為了測試動車組頭車吸能系統的吸能容量極限，驗證吸能系統是否有效，評價車輛的被動安全性能。

▲▼ 高鐵相撞。（圖／半島都市報）

▲現場「砰」的一聲，瞬間煙霧漫天。（圖／閃電視頻）

據悉，中車四方公司突破高速列車防碰撞核心技術，自主開發了高速列車強導向、大容量吸能裝置。高鐵列車現在的運行速度可以超過每小時300公里，而碰撞時的速度是每小時76公里。

工作人員表示，被動安全防護其實是一種有限防護，在發現障礙時，司機會採取緊急制動措施，動車組處於減速階段，當車輛與障礙物接觸時，速度已經大幅降低，所以被動安全防護速度不會以動車組最高時速為目標，碰撞試驗也不會選取最高時速作為試驗速度目標。

網友們則紛紛大呼「心疼錢」，「我的心啊，好幾套房撞沒了」、「這個實驗不做不行，做了太貴」、「有錢燒的嗎？」、「錢在燃燒」。

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▼車頭瞬間裂開。（圖／翻攝自半島都市報）

▲▼ 高鐵相撞。（圖／翻攝自半島都市報）

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關鍵字：

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