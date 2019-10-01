出國注意！南韓今起禁止國內外遊客參觀板門店　防非洲豬瘟擴散　

▲ 文在寅、金正恩及川普6月底曾在板門店會面。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

隨著2018年以來一系列文金會、川金會等元首峰會，越來越多觀光客到橫跨朝鮮半島的板門店參觀，親眼見證南北韓分裂的象徵。但南韓邊境城市接連爆出非洲豬瘟（ASF），政府為避免疫情進一步擴散，今（1日）起暫時禁止民眾到訪非軍事區（DMZ）。

南韓統一部稍早宣布這項決定並說明，「為防止板門店附近的京畿道坡州市發生的非洲豬瘟疫情蔓延至其他地區，採取必要的加強防疫措施」，1日起生效，也已經與聯合國軍司令部達成協議。

《韓聯社》報導，過去南韓一般團客欲前往DMZ參觀時須先在國家情報院官網申請，人數限制30至41人，可登記未來60天內的日期。此外，教師、公務員等也可以統一教育為目的申請參觀，但原定1日以後前往參觀的民眾都會收到板門店暫停開放的通知，國外遊客也不例外。

南韓統一部說明，「若非洲豬瘟疫情降溫，就會視情況盡快重新開放。」另一方面，當被問及北韓是否持續開放板門店觀光，統一部當局者則回應，目前並未聽說北韓暫停開放的消息。

▼ 以紅字標示的南韓非洲豬瘟疫區集中在京畿道北部，橘字則是其餘重點防疫區域。（圖／翻攝自Google Maps）

►就算爬到樹上！妳還是很美